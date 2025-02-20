В России появится новый дата-центр

Posted 20 февраля, 12:29
Published 20 февраля, 12:29
Modified 20 февраля, 12:48
Updated 20 февраля, 12:48
На площади больше 6,5 тыс. квадратных метров расположится 880 ИТ-стоек, которые обеспечат мощность 11,0 МВт. В случае ЧП время простоя центра не превысит двух часов в год.
Первая очередь строительства завершится в конце текущего года, а вторая — к маю 2026 года.
Данный центр будет необходим для большого количества компаний, начиная от провайдеров интернета и финансовых организаций, заканчивая медицинскими и образовательными учреждениями.
«Повышение мощности российских дата-центров — очень востребованное направление, и мы рады способствовать развитию этого сектора», — рассказал Руслан Еременко, член правления ВТБ.