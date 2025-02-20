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Posted 20 февраля, 12:29

Published 20 февраля, 12:29

Modified 20 февраля, 12:48

Updated 20 февраля, 12:48

В России появится новый дата-центр

В России появится новый дата-центр

20 февраля 2025, 12:29
Фото: Изображение Midjourney.
Дата-центр появится в индустриальном парке Craft в Свердловской области к маю 2026 года. Больше 3,2 млрд на строительство выделили в ВТБ.

На площади больше 6,5 тыс. квадратных метров расположится 880 ИТ-стоек, которые обеспечат мощность 11,0 МВт. В случае ЧП время простоя центра не превысит двух часов в год.

Первая очередь строительства завершится в конце текущего года, а вторая — к маю 2026 года.

Данный центр будет необходим для большого количества компаний, начиная от провайдеров интернета и финансовых организаций, заканчивая медицинскими и образовательными учреждениями.

«Повышение мощности российских дата-центров — очень востребованное направление, и мы рады способствовать развитию этого сектора», — рассказал Руслан Еременко, член правления ВТБ.

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#Алёна Мальцева#Россия#ВТБ
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