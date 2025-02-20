В Черноземье стало в пять раз больше терминалов для оплаты по биометрии

Александр Абрамкин, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка, отметил, что технология биометрической идентификации становится всё более доступной и удобной, открывая новые возможности для повышения безопасности и комфорта. Это один из самых надёжных способов оплаты, который с каждым днём становится всё более привычным — от разблокировки телефона и пропусков на объекты до оплаты с помощью улыбки.