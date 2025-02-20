В Черноземье стало в пять раз больше терминалов для оплаты по биометрии

Posted 20 февраля, 11:41
Published 20 февраля, 11:41
Modified 20 февраля, 11:43
Updated 20 февраля, 11:43
Эти устройства установлены в различных местах: супермаркетах, аптеках, культурных учреждениях, кафе, ресторанах, на автозаправках, в сервисных компаниях и других торговых точках.
Сервис биометрической оплаты был запущен банком в 2023 году и работает на основе 2D-камер, встроенных в POS-терминалы эквайринга. Биометрические данные представляют собой уникальные особенности внешности человека, которые используются для его идентификации. Алгоритм распознавания «запоминает» пользователя, что позволяет ему подтверждать оплату простым взглядом в камеру.
Технологии распознавания лиц разработаны таким образом, чтобы различать реальные лица от фотографий или видеозаписей, а также учитывать изменения внешности, например, смену прически или наличие бороды.
Александр Абрамкин, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка, отметил, что технология биометрической идентификации становится всё более доступной и удобной, открывая новые возможности для повышения безопасности и комфорта. Это один из самых надёжных способов оплаты, который с каждым днём становится всё более привычным — от разблокировки телефона и пропусков на объекты до оплаты с помощью улыбки.