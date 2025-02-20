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Posted 20 февраля, 11:41

Published 20 февраля, 11:41

Modified 20 февраля, 11:43

Updated 20 февраля, 11:43

В Черноземье стало в пять раз больше терминалов для оплаты по биометрии

В Черноземье стало в пять раз больше терминалов для оплаты по биометрии

20 февраля 2025, 11:41
Фото: Сбер.
Сюжет
Черноземье
В течение 2024 года количество терминалов Сбера для оплаты с помощью распознавания лица увеличилось почти в пять раз, достигнув более 46 тысяч единиц.

Эти устройства установлены в различных местах: супермаркетах, аптеках, культурных учреждениях, кафе, ресторанах, на автозаправках, в сервисных компаниях и других торговых точках.

Сервис биометрической оплаты был запущен банком в 2023 году и работает на основе 2D-камер, встроенных в POS-терминалы эквайринга. Биометрические данные представляют собой уникальные особенности внешности человека, которые используются для его идентификации. Алгоритм распознавания «запоминает» пользователя, что позволяет ему подтверждать оплату простым взглядом в камеру.

Технологии распознавания лиц разработаны таким образом, чтобы различать реальные лица от фотографий или видеозаписей, а также учитывать изменения внешности, например, смену прически или наличие бороды.

Александр Абрамкин, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка, отметил, что технология биометрической идентификации становится всё более доступной и удобной, открывая новые возможности для повышения безопасности и комфорта. Это один из самых надёжных способов оплаты, который с каждым днём становится всё более привычным — от разблокировки телефона и пропусков на объекты до оплаты с помощью улыбки.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Технологии#Безопасность#Оплата#Черноземье#Белгород#Терминалы#Сбер#Биометрия#Распознавание лиц
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