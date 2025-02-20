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Posted 20 февраля, 09:17

Published 20 февраля, 09:17

Modified 20 февраля, 09:17

Updated 20 февраля, 09:17

Смертельное ДТП произошло в Губкине

В Белгородской области произошло смертельное ДТП с участием полицейского УАЗа

20 февраля 2025, 09:17
Фото: 1MI. Смертельное ДТП произошло в Губкине
Сюжет
Авария
Столкнулись УАЗ и Peugeot: иномарку от удара отбросило на женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась. Проводится проверка.

19 февраля около 8:20 на перекрёстке улиц Ленина и Кирова в Губкине столкнулись служебный УАЗ и Peugeot. За рулём УАЗа находился сотрудник патрульно-постовой службы полиции, а иномаркой управляла местная жительница.

После удара Peugeot съехал с траектории и сбил женщину, шедшую по тротуару. Пострадавшая скончалась от травм в больнице.

Белгородский следком начал проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия. По её результатам будет принято решение о дальнейших действиях.

В региональном УМВД уточнили, что женщине-пешеходу было 68 лет. За медпомощью также обратилась 67-летняя автомобилистка, которая была за рулём Peugeot.

Напомним, недавно в Белгороде произошло смертельное ДТП с участием скорой. Погибло два фельдшера.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Губкин#Авария#Пешеход#Полицейские#Белгород
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