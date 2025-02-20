В Белгородской области произошло смертельное ДТП с участием полицейского УАЗа

Posted 20 февраля, 09:17
Published 20 февраля, 09:17
Modified 20 февраля, 09:17
Updated 20 февраля, 09:17
19 февраля около 8:20 на перекрёстке улиц Ленина и Кирова в Губкине столкнулись служебный УАЗ и Peugeot. За рулём УАЗа находился сотрудник патрульно-постовой службы полиции, а иномаркой управляла местная жительница.
После удара Peugeot съехал с траектории и сбил женщину, шедшую по тротуару. Пострадавшая скончалась от травм в больнице.
Белгородский следком начал проверку, чтобы установить все обстоятельства происшествия. По её результатам будет принято решение о дальнейших действиях.
В региональном УМВД уточнили, что женщине-пешеходу было 68 лет. За медпомощью также обратилась 67-летняя автомобилистка, которая была за рулём Peugeot.
Напомним, недавно в Белгороде произошло смертельное ДТП с участием скорой. Погибло два фельдшера.