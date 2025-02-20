bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 13:17

Published 20 февраля, 13:17

Modified 20 февраля, 13:19

Updated 20 февраля, 13:19

В Белгородской области больше нет районов, остались только муниципальные округа

В Белгородской области больше нет районов, остались только муниципальные округа

20 февраля 2025, 13:17
Фото: 1MI.
Реализация одноуровневой модели самоуправления на местном уровне потребовала внесения данных изменений.

Депутаты белгородского заксобрания приняли пакет законопроектов, которые направлены на реформирование самоуправления на местах в регионе. В результате преобразований 13 районов Белгородчины обрели статус муниципальных округов. Среди целей реформы — создание одноуровневой системы управления на местах.

В 2024 году Белгородская область провела реформу местного самоуправления, в результате которой шесть округов обрели новый статус, став муниципальными округами.

После этих изменений в регионе сохранилось лишь три городских образования. Речь идёт о Белгороде, Старооскольском и Губкинском округах.

Ранее стало известно, что в Старооскольском округе хотят провести транспортную реформу. В качестве примера могут взять опыт областного центра.

Есть претензии: Белгородская область рискует сорвать мусорную реформу?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Старооскольском округе могут провести реформу общественного транспортаГлава РЭО Буцаев обсудил с главой Тувы Ховалыгом реализацию реформы в регионеВ Москве прошел диалог на тему: «Углубление китайских реформ в новую эпоху»
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Муниципалитеты#Местное самоуправление#Белгород#Городские округа#Муниципальные округа
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика