В Белгородской области больше нет районов, остались только муниципальные округа

Posted 20 февраля, 13:17
Published 20 февраля, 13:17
Modified 20 февраля, 13:19
Updated 20 февраля, 13:19
Депутаты белгородского заксобрания приняли пакет законопроектов, которые направлены на реформирование самоуправления на местах в регионе. В результате преобразований 13 районов Белгородчины обрели статус муниципальных округов. Среди целей реформы — создание одноуровневой системы управления на местах.
В 2024 году Белгородская область провела реформу местного самоуправления, в результате которой шесть округов обрели новый статус, став муниципальными округами.
После этих изменений в регионе сохранилось лишь три городских образования. Речь идёт о Белгороде, Старооскольском и Губкинском округах.
Ранее стало известно, что в Старооскольском округе хотят провести транспортную реформу. В качестве примера могут взять опыт областного центра.