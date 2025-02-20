Posted 20 февраля, 07:46
Published 20 февраля, 07:46
Modified 20 февраля, 07:46
Updated 20 февраля, 07:46
Первый замначальника Генштаба РФ — генерал-полковник Сергей Рудской рассказал в интервью, что российские военнослужащие создали в Харьковской области буферную зону. Она находится в приграничных районах.
По словам Рудского, именно её наличие ограничивает удары ВСУ по Белгороду и окрестностям. Также созданная зона отвлекает противника от других участков фронта.
Операция на Харьковском направлении начиналась ещё весной прошлого года в качестве ответа на массированные обстрелы Белгорода. Хотя изначально создание санитарной зоны обсуждалось ещё в 2023 году.
На фоне работ военных в этом направлении в Белгородской области пришлось закрыть въезд в несколько сёл, чтобы обеспечить жителям безопасность. В Кремле тогда ответили, что не считают это «провалом» создания санитарной зоны.
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя создание буферной зоны, посчитал, что она должна проходить «где-то на границе с Польшей или в самой Польше».