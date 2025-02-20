bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 07:46

Published 20 февраля, 07:46

Modified 20 февраля, 07:46

Updated 20 февраля, 07:46

Тем не менее удары по Белгороду всё же были

В Белгороде стало тише из-за создания буферной зоны?

20 февраля 2025, 07:46
Фото: Изображение Midjourney. Тем не менее удары по Белгороду всё же были

Генштаб: буферная зона в Харьковской области ограничила удары ВСУ по Белгороду

Сюжет
Приграничье
Из-за санитарной зоны в Харьковской области у ВСУ стало меньше возможностей бить по Белгороду, пишет «Красная звезда».

Первый замначальника Генштаба РФ — генерал-полковник Сергей Рудской рассказал в интервью, что российские военнослужащие создали в Харьковской области буферную зону. Она находится в приграничных районах.

По словам Рудского, именно её наличие ограничивает удары ВСУ по Белгороду и окрестностям. Также созданная зона отвлекает противника от других участков фронта.

Операция на Харьковском направлении начиналась ещё весной прошлого года в качестве ответа на массированные обстрелы Белгорода. Хотя изначально создание санитарной зоны обсуждалось ещё в 2023 году.

На фоне работ военных в этом направлении в Белгородской области пришлось закрыть въезд в несколько сёл, чтобы обеспечить жителям безопасность. В Кремле тогда ответили, что не считают это «провалом» создания санитарной зоны.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя создание буферной зоны, посчитал, что она должна проходить «где-то на границе с Польшей или в самой Польше».

Путин: операция на харьковском направлении — ответ на обстрелы Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Ограничение на въезд в белгородские сёла — провал санитарной зоны? Ответили в КремлеПесков: Санитарная зона создаётся, чтобы обезопасить города от обстрелов ВСУВ районе Белгородской области продолжают создавать санитарную зону
#Александра Склярова#Белгородская область#Харьковская область#Белгород#Приграничье#Санитарная зона#СВО#Генштаб#Буферная зона
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика