Ушёл в мороз без верхней одежды и обуви: белгородцы помогли спасти пенсионера

Posted 20 февраля, 14:06
Published 20 февраля, 14:06
Modified 20 февраля, 14:06
Updated 20 февраля, 14:06
Пару дней назад на одной из улиц Корочанского района заметили пожилого мужчину без куртки и обуви. Он вышел из дома в селе Яблоново после десяти часов вечера. О случившемся в районный отдел полиции сообщила очевидица.
На место выехали сотрудники полиции, которые сразу же связались с главой поселения и организовали поиск белгородца. Об этом также проинформировали местных жителей, рассказали в региональном УМВД.
Спустя время мужчину заметила местная жительница. Она позвонила в полицию и рассказала о том, что нашла похожего по приметам пенсионера на одной из улиц. У него были признаки обморожения.
Правоохранители оказали доврачебную помощь пострадавшему и доставили его в районную больницу.