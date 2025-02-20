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Posted 20 февраля, 14:06

Published 20 февраля, 14:06

Modified 20 февраля, 14:06

Updated 20 февраля, 14:06

Пенсионер едва не погиб в мороз

Ушёл в мороз без верхней одежды и обуви: белгородцы помогли спасти пенсионера

20 февраля 2025, 14:06
Фото: Изображение Midjourney. Пенсионер едва не погиб в мороз

Пенсионер с деменцией чуть не погиб под Белгородом из-за мороза

Пенсионер с деменцией чуть не погиб в Корочанском районе, поскольку вышел на улицу без обуви и верхней одежды в -15 °C.

Пару дней назад на одной из улиц Корочанского района заметили пожилого мужчину без куртки и обуви. Он вышел из дома в селе Яблоново после десяти часов вечера. О случившемся в районный отдел полиции сообщила очевидица.

На место выехали сотрудники полиции, которые сразу же связались с главой поселения и организовали поиск белгородца. Об этом также проинформировали местных жителей, рассказали в региональном УМВД.

Спустя время мужчину заметила местная жительница. Она позвонила в полицию и рассказала о том, что нашла похожего по приметам пенсионера на одной из улиц. У него были признаки обморожения.

Правоохранители оказали доврачебную помощь пострадавшему и доставили его в районную больницу.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пенсионер#Корочанский район#Белгород#Деменция
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