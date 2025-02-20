Умер белгородский журналист Александр Гладков

Posted 20 февраля, 08:10
Published 20 февраля, 08:10
Modified 20 февраля, 08:12
Updated 20 февраля, 08:12
Скончался журналист Александр Гладков. Последние несколько лет он работал шеф-редактором телеканала «Белгород 24».
Всего в журналистской сфере Александр Гладков проработал более 20 лет.
Гладкову было всего 52 года. Что стало причиной смерти, неизвестно.
В апреле прошлого года умер известный журналист и телеведущий Стас Колесников. Он ушёл из жизни из-за проблем с сердцем, узнали журналисты «Белгород-медиа» у друга умершего.
Спустя несколько месяцев, в ноябре, в Белгороде скончались музыкант и журналист Андрей Калугин и известный радиоведущий Вадим Рязанцев.