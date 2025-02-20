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Posted 20 февраля, 08:10

Published 20 февраля, 08:10

Modified 20 февраля, 08:12

Updated 20 февраля, 08:12

Александр Гладков

Умер белгородский журналист Александр Гладков

20 февраля 2025, 08:10
Фото: «Белгород-медиа». Александр Гладков
Сюжет
Новости Белгорода
Последние несколько лет Александр Гладков работал шеф-редактором на телеканале «Белгород 24».

Скончался журналист Александр Гладков. Последние несколько лет он работал шеф-редактором телеканала «Белгород 24».

Всего в журналистской сфере Александр Гладков проработал более 20 лет.

Гладкову было всего 52 года. Что стало причиной смерти, неизвестно.

В апреле прошлого года умер известный журналист и телеведущий Стас Колесников. Он ушёл из жизни из-за проблем с сердцем, узнали журналисты «Белгород-медиа» у друга умершего.

Спустя несколько месяцев, в ноябре, в Белгороде скончались музыкант и журналист Андрей Калугин и известный радиоведущий Вадим Рязанцев.

В Белгороде скончался известный радиоведущий
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