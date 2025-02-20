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Posted 20 февраля, 09:45

Published 20 февраля, 09:45

Modified 20 февраля, 09:47

Updated 20 февраля, 09:47

Апелляционный суд

УФНС обжалует? Яковлевский ГОК оспорил налог на недвижимость в 34 миллиона рублей

20 февраля 2025, 09:45
Фото: Изображение Midjourney. Апелляционный суд

Апелляционный суд отменил решение белгородского арбитража по делу ЯГОКа и УФНС

Сюжет
Суд
Яковлевский ГОК подал иск к налоговой, чтобы признать налог ещё 2019 года слишком большим.

Белгородский суд нарушений не нашёл, поэтому дело дошло вышестоящей инстанции, где требования ГОКа удовлетворили.

12 августа 2024 года АС Белгородской области отказал Яковлевскому ГОКу в исполнении требований, указанных в иске к региональному УФНС. Последнее, согласно заявлению истца, по итогам проверки взыскало необоснованно завышенный налог на недвижимость за 2019 год — 34 миллиона 726 тысяч 841 рубль.

Основное требование — признать такое решение недействительным, а также признать нарушением «недоведение до общества результатов налоговой проверки». До этого Межрегиональное ИФНС по Центральному округу также отказало ГОКу в признании нарушения прав комбината и законов.

«Позиция Управления основана на нормах действующего налогового законодательства <…>, является обоснованным и не нарушает прав и законных интересов общества», — написано в материалах дела.

После отказа ООО «Яковлевский ГОК» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. 31 января 2025 года он признал недействительным постановление белгородского суда, а также постановил исправить нарушения УФНС и взыскать пошлину в размере 33 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение двух месяцев.

Ещё один спор ранее образовался между компаниями «Эфко» и РЖД. Первая подала четыре иска на имя второй. Сумма всех исков составила практически 5,9 млн рублей. Журналистам Бел.Ру рассказали о причинах обращений в суд.

Проштрафились? Белгородское «Эфко» планирует через суд взыскать с РЖД 5,9 млн рублей
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