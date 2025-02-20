УФНС обжалует? Яковлевский ГОК оспорил налог на недвижимость в 34 миллиона рублей

После отказа ООО «Яковлевский ГОК» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. 31 января 2025 года он признал недействительным постановление белгородского суда, а также постановил исправить нарушения УФНС и взыскать пошлину в размере 33 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение двух месяцев.