УФНС обжалует? Яковлевский ГОК оспорил налог на недвижимость в 34 миллиона рублей

Posted 20 февраля, 09:45
Published 20 февраля, 09:45
Modified 20 февраля, 09:47
Updated 20 февраля, 09:47
Белгородский суд нарушений не нашёл, поэтому дело дошло вышестоящей инстанции, где требования ГОКа удовлетворили.
12 августа 2024 года АС Белгородской области отказал Яковлевскому ГОКу в исполнении требований, указанных в иске к региональному УФНС. Последнее, согласно заявлению истца, по итогам проверки взыскало необоснованно завышенный налог на недвижимость за 2019 год — 34 миллиона 726 тысяч 841 рубль.
Основное требование — признать такое решение недействительным, а также признать нарушением «недоведение до общества результатов налоговой проверки». До этого Межрегиональное ИФНС по Центральному округу также отказало ГОКу в признании нарушения прав комбината и законов.
«Позиция Управления основана на нормах действующего налогового законодательства <…>, является обоснованным и не нарушает прав и законных интересов общества», — написано в материалах дела.
После отказа ООО «Яковлевский ГОК» обратилось в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. 31 января 2025 года он признал недействительным постановление белгородского суда, а также постановил исправить нарушения УФНС и взыскать пошлину в размере 33 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение двух месяцев.
Ещё один спор ранее образовался между компаниями «Эфко» и РЖД. Первая подала четыре иска на имя второй. Сумма всех исков составила практически 5,9 млн рублей. Журналистам Бел.Ру рассказали о причинах обращений в суд.