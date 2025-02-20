«Стальной характер»: в Белгородской области почтили ветеранов боевых действий

На встрече «Стальной характер» были те, кто в горах Кабула пил чистую воду, как драгоценный нектар, те, кто, возвращаясь в мирную жизнь из Чечни, плакали в объятиях мамы, с памятью о дедах-героях шли в бой на СВО. Эти мужчины — гордость нации. В зале не только участники спецоперации на Украине, но и ветераны локальных конфликтов на Северном Кавказе, в Афганистане, Ливии, Сирии.