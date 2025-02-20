«Стальной характер»: в Белгородской области почтили ветеранов боевых действий

Posted 20 февраля, 12:23
Published 20 февраля, 12:23
Modified 20 февраля, 12:25
Updated 20 февраля, 12:25
На встрече «Стальной характер» были те, кто в горах Кабула пил чистую воду, как драгоценный нектар, те, кто, возвращаясь в мирную жизнь из Чечни, плакали в объятиях мамы, с памятью о дедах-героях шли в бой на СВО. Эти мужчины — гордость нации. В зале не только участники спецоперации на Украине, но и ветераны локальных конфликтов на Северном Кавказе, в Афганистане, Ливии, Сирии.
За подвиги во имя мира воинов поблагодарили глава губкинской администрации Михаил Лобазнов и председатель Совета депутатов Галина Колесникова. А герои делились своими историями, вовсе не считая их героическими.
«Дух, который заложен в нашей крови, в нашем менталитете, он всегда врага отгонял и сегодня то же самое происходит. Есть возможность у подрастающего поколения видеть этот пример», — Михаил Лобазнов, глава администрации Губкинского городского округа.
Помощь ветеранам спецоперации и семьям участников — сегодня одно из главных направлений работы фонда «Поколение» Андрея Скоча. Средства реабилитации, комплексное медицинское обследование, адресная поддержка. Евгений Дмитриев после осколочного ранения под Авдеевкой лишился ноги. Фонд оплатил обновление протеза для ветерана СВО из Губкина.
«Мы обратились в фонд „Поколение“ они мне помогли, как бы мы моментально, не отказали. Даже особо не пришлось ждать. Они сказали — да, хорошо мы поможем», — Евгений Дмитриев, участник СВО.
Сегодня Евгений Дмитриев в числе других жителей Губкина со стальным характером пришел на встречу ветеранов боевых действий.
Участвовал во встрече и Антон Каракулин. В один момент променяв успешную карьеру и научную деятельность на солдатскую форму. Автор 48 статей в журналах Академии наук, причем, 8 из них на английском языке, начальник фабрики комбината, к началу спецоперации на Украине уже имел боевой опыт в Ливии, Сирии, Центральной африканской республике.
На СВО был дважды ранен, перенес тяжелейшую 9-часовую операцию. Ненадолго вернулся домой, где его ждали близкие, диссертация и недостроенный дом. И вновь заполнил анкету — сейчас ждёт вызова за ленту.
«Чтобы перед детьми и внуками не стыдно было, когда была война, а где ты был, спросят? Что ты делал? Сначала надо победить, ребята же сейчас все сказали — если мы не победим, значит, мы проиграем?! Тем более, мы живем в Белгородской области — 100 км от фронта, победим, тогда и дом достроим, и диссертацию защитим», — Антон Каракулин, ветеран СВО.
Истории людей со стальным характером, замерев, слушали ребята из военно- патриотического клуба «Воин». Многие из сидящих в зале — руководители и инструкторы военно-патриотического объединения «Поколение».
А еще бойцы благодарили тыл — именно ощущение того, что народ с тобой и дает уверенность в неминуемой Победе. Воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма, гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству — эти задачи всегда в приоритете у Андрея Скоча.
На счету его благотворительного фонда много уникальных в масштабах страны проектов по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. А теперь и участников СВО. Уже более 147 млн. руб. направлено на помощь бойцам спецоперации, членам их семей и мирному населению, пострадавшему от действий ВСУ, военным госпиталям Белгородской области, ЛНР и ДНР, а также волонтёрским организациям региона.
Ещё 10 млн рублей ушли на закупку снаряжения, оборудования, продуктов питания, медикаментов для воинских частей, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. 7 млн — на снаряжение и оборудование подразделений добровольческого отряда «Барс», территориальной самообороны и Росгвардии. Более 3 млн рублей — на приобретение материалов для волонтёрских организаций. В юбилейный год у «Поколения» еще более масштабные планы.
«Сегодня, конечно, осталось мало наших фронтовиков Великой Отечественной войны. Чуть больше 100 человек, которые проживают на территории Белгородской области. Это люди достаточно преклонного возраста, но они все равно своим примером, своим личным участием показывают примеры для молодого поколения, что такое война. Руководителем Фонда „Поколение“ Андреем Владимировичем Скочем принято решение о выделении единовременной выплаты в размере 80 тысяч рублей каждому. Мы придем в каждую семью и скажем слова благодарности нашим фронтовикам», - Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча.
По миллиону рублей в юбилейный год «Поколение» перечислит Советам ветеранов области. Продолжится программа по восстановлению и реконструкции памятников и братских могил региона. Всего же в честь 80-летия Победы благотворительный фонд организует более тысячи мероприятий.