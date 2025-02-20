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Posted 20 февраля, 10:14

Published 20 февраля, 10:14

Modified 20 февраля, 10:17

Updated 20 февраля, 10:17

Спартакиаду Стойленского ГОКа открыли соревнования по настольному теннису

Спартакиаду Стойленского ГОКа открыли соревнования по настольному теннису

20 февраля 2025, 10:14
Фото: СГОК.
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) стартовала ХХII корпоративная спартакиада. В течение года семь сборных команд, представляющих различные подразделения комбината, будут соревноваться в 17 видах спорта.

В этом году участники впервые попробуют свои силы в спортивном ориентировании и кроссфите.

Стойленскую спартакиаду-2025 открыл турнир по настольному теннису, в котором приняли участие команды в составе четырех человек (трое мужчин и женщина) в каждой. Игру провели по круговой системе из трех партий до двух побед. Победителями соревнований стали спортсмены команды «Ремонтник». Второе место заняла сборная «Локомотив», третье — «Энергия». Победителей и призеров соревнований отметят подарочными сертификатами и дипломами.

Следующим видом спортивной программы станет плавание. В ближайшее время для сотрудников СГОКа также проведут соревнования по бильярду и зимней рыбалке.

Фото: СГОК

Кроме корпоративной спартакиады в течение года на Стойленском ГОКе пройдут 16 спортивно-массовых мероприятий. Сотрудники комбината и члены их семей смогут поучаствовать в соревнованиях по боулингу, пейнтболу, керлингу, катании на коньках, в семейных стартах и сплаве на байдарках и сап-бордах.

Продолжится сдача нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). В 2024 году золотые значки ГТО получили около 80 стойленцев.

«Мы стремимся поддерживать здоровье и активный образ жизни сотрудников, стараемся разнообразить спортивные активности, сделать их интересными и доступными для стойленцев с любым уровнем подготовки. Ежегодно в спортивных состязаниях участвуют более 600 работников Стойленского ГОКа. Спартакиада — это не только соревнования, но и возможность для коллег провести время вместе, обменяться опытом и укрепить командный дух», — отметил директор по персоналу Стойленского ГОКа Иван Гуренков.

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