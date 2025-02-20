Спартакиаду Стойленского ГОКа открыли соревнования по настольному теннису

«Мы стремимся поддерживать здоровье и активный образ жизни сотрудников, стараемся разнообразить спортивные активности, сделать их интересными и доступными для стойленцев с любым уровнем подготовки. Ежегодно в спортивных состязаниях участвуют более 600 работников Стойленского ГОКа. Спартакиада — это не только соревнования, но и возможность для коллег провести время вместе, обменяться опытом и укрепить командный дух», — отметил директор по персоналу Стойленского ГОКа Иван Гуренков.