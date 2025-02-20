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Posted 20 февраля, 14:42

Published 20 февраля, 14:42

Modified 20 февраля, 14:44

Updated 20 февраля, 14:44

В Белгородской области изменили порядок выдачи земли семьям участников СВО

Смогут ли многодетные семьи при потере ребёнка на СВО получить бесплатно участок?

20 февраля 2025, 14:42
Фото: 1MI.

В Белгородской области изменили порядок выдачи земли семьям участников СВО

Сюжет
Губернатор
Белгородское заксобрание приступило к корректировке регионального законодательства в части предоставления земельных участков многодетным семьям.

Ранее во время прямого эфира губернатор рассказал, каким категориям участников СВО выдают бесплатно участки. Во время очередного заседания представители белгородского заксобрания рассмотрели проект регионального закона, который вносит изменения в порядок предоставления участков жителям региона с тремя детьми и более.

Проект разработали, чтобы привести в соответствие с единым стандартом областных мер поддержки участников спецоперации и членов их семей.

В проекте предусмотрено, что за белгородцами с тремя и более детьми сохраняется право на получение бесплатно земельного участка, даже если один или несколько детей погибли при участии в СВО.

На законопроект поступили замечания, поэтому депутаты приняли его только в первом чтении.

О всех мерах поддержки, которые положены бойцам СВО, в нашем материале по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Губернатор#Многодетные семьи#Законодательство#Поддержка#Белгород#Земельные участки#СВО
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