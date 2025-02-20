Смогут ли многодетные семьи при потере ребёнка на СВО получить бесплатно участок?

Posted 20 февраля, 14:42
Published 20 февраля, 14:42
Modified 20 февраля, 14:44
Updated 20 февраля, 14:44
Ранее во время прямого эфира губернатор рассказал, каким категориям участников СВО выдают бесплатно участки. Во время очередного заседания представители белгородского заксобрания рассмотрели проект регионального закона, который вносит изменения в порядок предоставления участков жителям региона с тремя детьми и более.
Проект разработали, чтобы привести в соответствие с единым стандартом областных мер поддержки участников спецоперации и членов их семей.
В проекте предусмотрено, что за белгородцами с тремя и более детьми сохраняется право на получение бесплатно земельного участка, даже если один или несколько детей погибли при участии в СВО.
На законопроект поступили замечания, поэтому депутаты приняли его только в первом чтении.
О всех мерах поддержки, которые положены бойцам СВО, в нашем материале по ссылке.