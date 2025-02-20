Сад камней и велодорожки: территорию у ФОКа в Белгороде ждёт благоустройство

Posted 20 февраля, 06:42
Published 20 февраля, 06:42
Modified 20 февраля, 06:44
Updated 20 февраля, 06:44
Максимально на работы были готовы направить 27,6 млн рублей. По итогам торгов, на конкурс подали четыре заявки. Победителем признали участника, который выполнит работы за 18,5 млн рублей.
Согласно документам, подрядчик выполнит геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания. Кроме этого, он подготовит проект, в котором предусмотрит:
При составлении проектно-сметной документации подрядчик обязан учесть единое стилевое и цветовое оформление проектируемой территории, принимая во внимание следующие аспекты:
Само благоустройство территории запланировано на 2025–2026 год. Общая площадь территории благоустройства — 24,9 га.
Напомним, ранее стало известно, что новый ФОК появится в Губкине.