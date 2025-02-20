Сад камней и велодорожки: территорию у ФОКа в Белгороде ждёт благоустройство

В Белгороде сделают сад камней и велодорожки у ФОКа

Сюжет Парковка

Управление капстроительства Белгородской области определило подрядчика для разработки проекта благоустройства территории вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Белинского. Парковка, велодорожка, детская площадка и даже сад камней — что ещё ждёт жителей?