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Posted 20 февраля, 06:42

Published 20 февраля, 06:42

Modified 20 февраля, 06:44

Updated 20 февраля, 06:44

В Белгороде сделают сад камней и велодорожки у ФОКа

Сад камней и велодорожки: территорию у ФОКа в Белгороде ждёт благоустройство

20 февраля 2025, 06:42
Фото: 1MI.

В Белгороде сделают сад камней и велодорожки у ФОКа

Сюжет
Парковка
Управление капстроительства Белгородской области определило подрядчика для разработки проекта благоустройства территории вокруг физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Белинского. Парковка, велодорожка, детская площадка и даже сад камней — что ещё ждёт жителей?

Максимально на работы были готовы направить 27,6 млн рублей. По итогам торгов, на конкурс подали четыре заявки. Победителем признали участника, который выполнит работы за 18,5 млн рублей.

Согласно документам, подрядчик выполнит геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания. Кроме этого, он подготовит проект, в котором предусмотрит:

  • парковку на 187 машино-мест и четыре места для автобусов в северо-западной части участка — 4670 кв. м (ориентировочно);
  • велодорожку — 4050 кв. м (ориентировочно);
  • детскую площадку — 1900 кв. м (ориентировочно);
  • сад камней (композиции из дикого камня, крупные валуны и мелкая галька) — 3800 кв. м;
  • пешеходные дорожки (декоративная отсыпка песчано-гравийной смесью) — 3850 кв. м;
  • пешеходные дорожки (декоративная отсыпка кирпичной крошкой) — 6700 кв. м;
  • мосты, мостики — 450 кв. м (террасная доска из дерево-полимерного композита).

При составлении проектно-сметной документации подрядчик обязан учесть единое стилевое и цветовое оформление проектируемой территории, принимая во внимание следующие аспекты:

  • концепцию благоустройства;
  • градостроительные условия;
  • статус территории;
  • круглогодичное использование пространства;
  • природные характеристики местности;
  • результаты ландшафтного и визуального анализа;
  • историческую справку о территории и соседних районах.

Само благоустройство территории запланировано на 2025–2026 год. Общая площадь территории благоустройства — 24,9 га.

Напомним, ранее стало известно, что новый ФОК появится в Губкине.

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