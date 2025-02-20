Пса Кубика, спасшего белгородца от снаряда ценой лапы, никто не забрал из приюта

Posted 20 февраля, 17:03
Published 20 февраля, 17:03
Modified 20 февраля, 17:03
Updated 20 февраля, 17:03
Пёс Кубик, который зимой 2023 года лаем предупредил охранника в Шебекино о летящем снаряде, так и не обрёл новую семью. Тогда питомец спас мужчине жизнь, но сам потерял переднюю лапу.
Сейчас он продолжает жить в приюте «Добрый дом». Ходить с протезом он отказывается, поэтому научился бегать всего на трёх лапах.
Как рассказали журналистам Go31 в приюте, Кубик довольно скромный пёс, но вежливый: он здоровается со всеми посетителями, а затем уходит в укромный угол, прячась ото всех.
Помимо того, что Кубик потерял одну лапу, на двух других у него сломались кости. Животному грозила ампутация, но ветеринарам удалось спасти две повреждённые лапы.
Уже в октябре 2023 года пёс начал учиться ходить с протезом и стал ждать своих новых хозяев. Но с тех пор никто так и не решился его забрать.