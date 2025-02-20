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Posted 20 февраля, 17:03

Published 20 февраля, 17:03

Modified 20 февраля, 17:03

Updated 20 февраля, 17:03

Спасший шебекинскому охраннику жизнь пёс Кубик

Пса Кубика, спасшего белгородца от снаряда ценой лапы, никто не забрал из приюта

20 февраля 2025, 17:03
Фото: Go31. Спасший шебекинскому охраннику жизнь пёс Кубик
Сюжет
Новости Белгорода
Пёс почти два года живёт в приюте в ожидании своих новых хозяев. Протез ему пришёлся не по душе, поэтому он научился бегать на трёх лапах.

Пёс Кубик, который зимой 2023 года лаем предупредил охранника в Шебекино о летящем снаряде, так и не обрёл новую семью. Тогда питомец спас мужчине жизнь, но сам потерял переднюю лапу.

Сейчас он продолжает жить в приюте «Добрый дом». Ходить с протезом он отказывается, поэтому научился бегать всего на трёх лапах.

Как рассказали журналистам Go31 в приюте, Кубик довольно скромный пёс, но вежливый: он здоровается со всеми посетителями, а затем уходит в укромный угол, прячась ото всех.

Спасший шебекинскому охраннику жизнь пёс Кубик
Спасший шебекинскому охраннику жизнь пёс Кубик
Спасший шебекинскому охраннику жизнь пёс Кубик. Фото: Go31

Помимо того, что Кубик потерял одну лапу, на двух других у него сломались кости. Животному грозила ампутация, но ветеринарам удалось спасти две повреждённые лапы.

Уже в октябре 2023 года пёс начал учиться ходить с протезом и стал ждать своих новых хозяев. Но с тех пор никто так и не решился его забрать.

Пёс, который спасал людей под обстрелами в Шебекино, получил протез лапы
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Новости Белгорода#Белгород#Пёс#Пёс Кубик
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