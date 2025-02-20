Причастны ли масоны и русофобы к смерти Лермонтова? Версии сенатора и экспертов

Сам депутат считает, что смерть поэта связана с ещё одним событием — смертью Александра Пушкина. Своё заявлением он объясняет тем, что великих деятелей искусства намеренно устранили в своём время «русофобы». Также депутат высказался о том, что пуля, извлечённая из тела Михаила Лермонтова, прошла «по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов», что является невозможным для смерти в дуэли. Далее мужчина рассказал о существовании очевидно отличающихся друг от друга теорий и фактов, которые окружают смерть поэта. Кроме того, он считает, что не обошлось в этой запутанной истории и без масонов.