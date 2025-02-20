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Posted 20 февраля, 14:38

Published 20 февраля, 14:38

Modified 20 февраля, 14:40

Updated 20 февраля, 14:40

Жизнь и смерть Михаила Лермонтова, а также версия его ухода из жизни Николая Бурляева

Причастны ли масоны и русофобы к смерти Лермонтова? Версии сенатора и экспертов

20 февраля 2025, 14:38
Фото: Изображение Midjourney. Жизнь и смерть Михаила Лермонтова, а также версия его ухода из жизни Николая Бурляева

СК России опровергнул информацию Бурляева о расследовании смерти Лермонтова

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Новости Белгорода
Несмотря на интерес Бурляева к расследованию смерти поэта, эксперты и сенаторы считают целесообразность и возможность получения новых данных сомнительными, а идею — пиаром и информационным шумом. Также Бурляев заявил, что ранее его фильм не вышел из-за намёка на заговор против Лермонтова и Пушкина.

Жизненные пути и судьбы знаменитых деятелей отечественной культуры зачастую окутаны тайной. Особенно, когда вопрос касается их смерти. Из-за неясностей и пробелов в исторических записях

Так, в следком поступило обращение с просьбой провести тщательное расследование обстоятельств смерти Михаила Лермонтова, погибшего в возрасте 26 лет после ранения во время дуэли с Николаем Мартыновым в 1841 году.

Что произошло?

В Следственный комитет Российской Федерации поступило официальное обращение, связанных со смертью выдающегося русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Этот великий человек, чью жизнь оборвала дуэль с Николаем Мартыновым, произошедшая в 1841 году, когда поэту было всего 26 лет, до сих пор остается предметом многочисленных исследований и споров.

Инициатором запроса оказался депутат Госдумы, а также народный артист России — Николай Бурляев. Он сообщил, что ещё в ноябре прошлого года встречался по этому поводу с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. По словам Бурляева, во время встречи председатель СК проявил интерес к вопросу и его изучению.

Сегодня, 22 февраля, в различных СМИ, как региональных, так и федеральных, распространилась новость о том, что расследование началось. «РИА Новости» поделились результатами беседы с депутатом. В своей речи тот подчеркнул, что будет держать общественность в курсе дела на всех этапах следственных мероприятий:

«Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа».

Однако вскоре после этого заявления, комитет опроверг информацию. В официальном комментарии заявлено, что на текущий момент никакие следственные действия не проводятся, а данные медиа — недостоверные.

Для чего это нужно?

Что стало причиной для подобного обращения? По словам Николая Бурляева, сразу после смерти Лермонтова следствие прошло «недобросовестно», поэтому требуется снова вернуться к давней истории с честным и беспристрастным следствием, чтобы выяснить точные обстоятельства и причину смерти. Также он отметил, что уже долгое время не только лермонтоведы пытаются докопаться до правды.

Сам депутат считает, что смерть поэта связана с ещё одним событием — смертью Александра Пушкина. Своё заявлением он объясняет тем, что великих деятелей искусства намеренно устранили в своём время «русофобы». Также депутат высказался о том, что пуля, извлечённая из тела Михаила Лермонтова, прошла «по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов», что является невозможным для смерти в дуэли. Далее мужчина рассказал о существовании очевидно отличающихся друг от друга теорий и фактов, которые окружают смерть поэта. Кроме того, он считает, что не обошлось в этой запутанной истории и без масонов.

«То, что это было убийство, мне было понятно еще тогда, когда я делал фильм „Лермонтов“. В 1986 году он не вышел на экраны, видимо, отчасти по той причине, что я намекал на тему заговора против Пушкина и против Лермонтова», — утверждает Николай Бурляев.

Мнения: информационный шум, самопиар, бессмысленно

Елена Кривецкая, замдиректора госмузея-заповедника М. Ю. Лермонтова, подтвердила, что множество обстоятельств не дошли до наших дней, оставшись теми самыми «белыми пятнами» в истории, однако, по её мнению, расследование ничего не даст, т. к. свидетелей того времени уже давно нет в живых, а всевозможные источники информации найдены и изучены, поэтому, очевидно, и нет никакого смысла в привлечении следствия сегодня.

«Это пустое занятие и самопиар», — прокомментировал действия Николая Бурляева Михаил Игнатов, криминалист.

Игнатов также считает, что мероприятия не имеют «никаких перспектив». Кроме того, мужчина уверен, что этим и дальше никто не будет заниматься, потому что сделать в данном случае сегодня можно только одно — изучить траекторию, по которой двигалась пуля, убившая Михаила Лермонтова. Далее специалист отметил, что для этого «современные технологии не нужны».

Михаил Игнатов считает, что с таким же нулевым итого можно провести расследование по вопросу убийства Иваном Грозным царевича Алексея или казни Степана Разина:

«Вот не знаю, зачем это Бурляеву. Может быть, у него нет никаких более насущных вопросов, которые существуют на сегодняшний день?» .

Отреагировал на новость и Совет Федерации. Там всё это расценила как мешающий работе правоохранительных органов «информационный шум».

«Самое главное, чтобы в следующий раз никто из парламентариев не решил пойти дальше. С предложением, например, обнародовать список военных преступлений Чингисхана или расследовать обстоятельства гибели царевича Дмитрия», — высказался сенатор от исполнительной власти Ульяновской области Айрат Гибатдинов
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