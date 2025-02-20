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Posted 20 февраля, 13:35

Published 20 февраля, 13:35

Modified 20 февраля, 13:35

Updated 20 февраля, 13:35

В Белгородской области вновь выпадет снег

Потепление не планируется? Как в Белгороде закончится рабочая неделя

20 февраля 2025, 13:35
Фото: 1MI. В Белгородской области вновь выпадет снег

Снег вновь ожидается в Белгородской области

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Погода
Ещё один день в Белгородской области прогнозируется аномально холодным.

В предпоследнюю пятницу февраля, 21 числа, в приграничном регионе снова будет облачно с прояснениями. Снег выпадет только в тёмное время суток, тогда же на область опустится туман.

Днём возможны редкие осадки. Порывы ветра не превысят 6-11 м/с, сообщили в областном МЧС.

В регионе ночью ожидается -17…-12 °С, а днём -9…-4 °С. В Белгороде закрепится чуть более тёплая погода: -14…-12 °С и -8…-6 °С соответственно.

Грядущие выходные тоже будут холодными и пасмурными, но осадков не ожидается вообще.

Добавим, что в начале недели белгородцев предупреждали об аномальном холоде — столбик термометра в ночное время опускался до -21 °С. При этом март прогнозируется тёплым, но дождливо-снежным.

До -21° С: погода продолжает ставить рекорды в Белгородской области
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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Снег#Мороз#Белгород#Аномальный холод
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