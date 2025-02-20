Потепление не планируется? Как в Белгороде закончится рабочая неделя

Posted 20 февраля, 13:35
Published 20 февраля, 13:35
Modified 20 февраля, 13:35
Updated 20 февраля, 13:35
В предпоследнюю пятницу февраля, 21 числа, в приграничном регионе снова будет облачно с прояснениями. Снег выпадет только в тёмное время суток, тогда же на область опустится туман.
Днём возможны редкие осадки. Порывы ветра не превысят 6-11 м/с, сообщили в областном МЧС.
В регионе ночью ожидается -17…-12 °С, а днём -9…-4 °С. В Белгороде закрепится чуть более тёплая погода: -14…-12 °С и -8…-6 °С соответственно.
Грядущие выходные тоже будут холодными и пасмурными, но осадков не ожидается вообще.
Добавим, что в начале недели белгородцев предупреждали об аномальном холоде — столбик термометра в ночное время опускался до -21 °С. При этом март прогнозируется тёплым, но дождливо-снежным.