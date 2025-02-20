Posted 20 февраля, 15:30
Published 20 февраля, 15:30
Modified 20 февраля, 15:30
Updated 20 февраля, 15:30
Российские военные создали буферную зону в Харьковской области. Об этом заявил первый замначальника Генштаба РФ — генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, именно эта зона помогает снизить интенсивность ударов ВСУ по приграничному российскому региону.
Также сообщается, что такая санитарная зона отвлекает украинских военных от других участков, поскольку часть войск они направляют в приграничье Харьковской области.
Сегодня, 20 февраля, в Белгородской области Андрея Антоненко официально утвердили на должность заместителя губернатора по сельскому хозяйству. С осени прошлого года он временно исполнял эти обязанности.
Ранее чиновник возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия, руководил Фондом имени Горина и Ревизионным союзом сельхозкооперативов «Белогорье».
В декабре он вернулся из отряда «Барс», где пробыл около месяца.
Речь идёт о Светлане Лыковой, которая ранее возглавляла отдел управления образования Белгорода.
Она на протяжении трёх месяцев в 2023 году брала у руководителей детских садов деньги, обещая им успешно сдать квалификационные тесты. По её словам, они стали сложнее, поэтому без помощи «сверху» белгородцам не обойтись.
Считается, что всего Лыкова получила почти 197 тысяч рублей, но свою вину она не признаёт. Дело передано в суд, ей грозит до шести лет тюрьмы.