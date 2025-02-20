«Парень, который читает стихи» вернёт 600 тысяч рублей по решению суда

Ранее Росмолодёжь подала иск к бывшему старооскольскому чиновнику Рамазану Янину на 1,2 млн рублей. Причина — неисполнение условий гранта, полученного им в 2020 году на проект «Друзья рядом», направленный на социализацию иностранных студентов. Тогда он работал замдиректора Курского областного дворца молодёжи. Янин не представил отчёт о выполнении условий гранта, что привело к взысканию средств через суд.