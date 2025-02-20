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Posted 20 февраля, 13:11

Published 20 февраля, 13:11

Modified 20 февраля, 13:13

Updated 20 февраля, 13:13

Молодой курянин не предоставлял отчёты о расходах

«Парень, который читает стихи» вернёт 600 тысяч рублей по решению суда

20 февраля 2025, 13:11
Фото: 1MI. Молодой курянин не предоставлял отчёты о расходах

Курский суд обязал победителя молодёжного конкурса вернуть грант 600 тыс. рублей

Сюжет
Черноземье
Молодой человек получил грант на реализацию проекта «Парень, который читает стихи 2.0». Сам он с решением суда согласен.

Суд обязал жителя Курской области вернуть 600 тысяч рублей гранта, который он получил на проект «Парень, который читает стихи 2.0». В 2020 году житель соседнего региона выиграл конкурс молодёжных проектов и получил средства от Росмолодёжи для реализации идеи.

Однако он не представил отчёты о расходах и результатах, нарушив условия соглашения. После игнорирования претензии агентства суд постановил взыскать сумму гранта.

Сам молодой человек признал свою ошибку и согласился с решением суда, пишут «Курские известия». Он пояснил, что не подал отчёты из-за трудностей с проектом, хотя часть работы была выполнена, включая съёмки шоу с известными личностями.

В ближайшее время курянин вернёт деньги в бюджет Росмолодёжи. Сейчас он работает в одном из агентств и помогает пострадавшим жителям Курской области.

Ранее Росмолодёжь подала иск к бывшему старооскольскому чиновнику Рамазану Янину на 1,2 млн рублей. Причина — неисполнение условий гранта, полученного им в 2020 году на проект «Друзья рядом», направленный на социализацию иностранных студентов. Тогда он работал замдиректора Курского областного дворца молодёжи. Янин не представил отчёт о выполнении условий гранта, что привело к взысканию средств через суд.

Росмолодёжь подала иск в суд на 1,2 млн рублей против бывшего белгородского чиновника
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#Анна Селищева#Общество#Курская область#Черноземье#Росмолодёжь#Грант
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