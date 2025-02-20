«Парень, который читает стихи» вернёт 600 тысяч рублей по решению суда

Posted 20 февраля, 13:11
Published 20 февраля, 13:11
Modified 20 февраля, 13:13
Updated 20 февраля, 13:13
Суд обязал жителя Курской области вернуть 600 тысяч рублей гранта, который он получил на проект «Парень, который читает стихи 2.0». В 2020 году житель соседнего региона выиграл конкурс молодёжных проектов и получил средства от Росмолодёжи для реализации идеи.
Однако он не представил отчёты о расходах и результатах, нарушив условия соглашения. После игнорирования претензии агентства суд постановил взыскать сумму гранта.
Сам молодой человек признал свою ошибку и согласился с решением суда, пишут «Курские известия». Он пояснил, что не подал отчёты из-за трудностей с проектом, хотя часть работы была выполнена, включая съёмки шоу с известными личностями.
В ближайшее время курянин вернёт деньги в бюджет Росмолодёжи. Сейчас он работает в одном из агентств и помогает пострадавшим жителям Курской области.
Ранее Росмолодёжь подала иск к бывшему старооскольскому чиновнику Рамазану Янину на 1,2 млн рублей. Причина — неисполнение условий гранта, полученного им в 2020 году на проект «Друзья рядом», направленный на социализацию иностранных студентов. Тогда он работал замдиректора Курского областного дворца молодёжи. Янин не представил отчёт о выполнении условий гранта, что привело к взысканию средств через суд.