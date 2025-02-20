От QR-кодов до «Ментального ГТО»: что предложили дублёры белгородских министров

Posted 20 февраля, 06:46
Published 20 февраля, 06:46
Modified 20 февраля, 06:48
Updated 20 февраля, 06:48
Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, в рамках проведения Дня Дублёра каждый из 27 участников проекта мог предложить по три проектные идеи, входящие в сферу его компетенций. В ходе обсуждения дублёры сформировали шорт-лист из девяти проектных идей, из которых они отобрали четыре. Это:
Проектные идеи, предложенные дублёрами, проходят стадию экспертной проработки, после чего рассматриваются на заседании правительства области. На данный момент две идеи — «Реновация портала „Навигатор 31“ и „Использование QR-кодов“ — уже рассмотрены на заседании.
Напомним, ранее дублёры поделились своими впечатлениями о работе в качестве министров.