От QR-кодов до «Ментального ГТО»: что предложили дублёры белгородских министров

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, в рамках проведения Дня Дублёра каждый из 27 участников проекта мог предложить по три проектные идеи, входящие в сферу его компетенций. В ходе обсуждения дублёры сформировали шорт-лист из девяти проектных идей, из которых они отобрали четыре. Это: