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Posted 20 февраля, 06:46

Published 20 февраля, 06:46

Modified 20 февраля, 06:48

Updated 20 февраля, 06:48

Дублёры белгородских министров разработают бренд региона

От QR-кодов до «Ментального ГТО»: что предложили дублёры белгородских министров

20 февраля 2025, 06:46
Фото: Изображение Midjourney.

Дублёры белгородских министров разработают бренд региона

Сюжет
Образование
Молодые управленцы Белгородской области представили свои идеи по развитию региона в рамках Дня дублёра. Какие проекты уже одобрены правительством и что ждёт жителей в будущем?

Как сообщили Бел.Ру в региональном правительстве, в рамках проведения Дня Дублёра каждый из 27 участников проекта мог предложить по три проектные идеи, входящие в сферу его компетенций. В ходе обсуждения дублёры сформировали шорт-лист из девяти проектных идей, из которых они отобрали четыре. Это:

  1. «Формирование уникального регионального бренда». Проектная идея направлена на создание единой визуальной и идеологической концепции, которая объединит в себе ценности региона и поможет сформировать чёткую ассоциацию с областью.
  2. «Реновация портала „Навигатор 31“. Проектная идея направлена на повышение доступности данного портала для детей, уличение его клиентоориентированности и обновление дизайна под современные стандарты.
  3. „Ментальное ГТО“. Проектная идея направлена на привлечение внимания общества к проблеме сохранения молодости и активности головного мозга, содействие развитию интеллектуального потенциала нации и продлению когнитивного долголетия.
  4. „Использование QR-кодов в образовательных организациях, организациях дополнительного образования для оказания психологической помощи детям“. Проектная идея направлена на оказание информационного содействия детям и подросткам, оказавшимися в трудных семейных и эмоциональных ситуациях посредством создания универсального чат-бота.

Проектные идеи, предложенные дублёрами, проходят стадию экспертной проработки, после чего рассматриваются на заседании правительства области. На данный момент две идеи — «Реновация портала „Навигатор 31“ и „Использование QR-кодов“ — уже рассмотрены на заседании.

Напомним, ранее дублёры поделились своими впечатлениями о работе в качестве министров.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Правительство#Образование#Реновация#Эксклюзив#Психологическая помощь#Белгород#Интеллектуальный потенциал#День дублёра
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