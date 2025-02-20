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Posted 20 февраля, 15:04

Published 20 февраля, 15:04

Modified 20 февраля, 15:04

Updated 20 февраля, 15:04

Военный

Орловский командир о штрафбатах: Осуждённые должны искупать вину на поле боя

20 февраля 2025, 15:04
Фото: 1MI. Военный
Сюжет
Военные
Орловский командир предложил вернуть штрафбатальоны для осуждённых на СВО.

Командир орловской народной дружины «Бригада Катукова» Денис Орлов предложил вернуть штрафбатальоны для тех, кто попал под уголовное дело в период СВО. По его мнению, текущий подход не идеален.

Он считает, что стоит перенять опыт Великой Отечественной войны и внедрить систему штрафных батальонов.

Орлов выступает против идеи предоставления осуждённым срочных контрактов и помилования за полгода.

«Изначально нужно было выстраивать работу таким образом, что человек призывается — и до победного. Если он искупает вину кровью, тогда можно рассмотреть вопрос помилования…», — рассказал командир журналистам «Орелtimes».

Командир уверен, что такие меры позволят по-настоящему исправить тех, кто осуждён за тяжкие преступления, и подчеркнул, что в боевых штурмовых подразделениях должны служить только те, кто готов искупить свою вину перед обществом.

Штрафбат — специальное формирование в армии, куда во время войны или боевых действий в качестве наказания направлялись провинившиеся военнослужащие, совершившие разные преступления.

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#Анна Селищева#Общество#Военные#Орловская область#Осуждённые#СВО
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