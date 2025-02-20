Орловский командир о штрафбатах: Осуждённые должны искупать вину на поле боя

Posted 20 февраля, 15:04
Published 20 февраля, 15:04
Modified 20 февраля, 15:04
Updated 20 февраля, 15:04
Командир орловской народной дружины «Бригада Катукова» Денис Орлов предложил вернуть штрафбатальоны для тех, кто попал под уголовное дело в период СВО. По его мнению, текущий подход не идеален.
Он считает, что стоит перенять опыт Великой Отечественной войны и внедрить систему штрафных батальонов.
Орлов выступает против идеи предоставления осуждённым срочных контрактов и помилования за полгода.
«Изначально нужно было выстраивать работу таким образом, что человек призывается — и до победного. Если он искупает вину кровью, тогда можно рассмотреть вопрос помилования…», — рассказал командир журналистам «Орелtimes».
Командир уверен, что такие меры позволят по-настоящему исправить тех, кто осуждён за тяжкие преступления, и подчеркнул, что в боевых штурмовых подразделениях должны служить только те, кто готов искупить свою вину перед обществом.
Штрафбат — специальное формирование в армии, куда во время войны или боевых действий в качестве наказания направлялись провинившиеся военнослужащие, совершившие разные преступления.