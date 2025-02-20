Нового гендиректора назначили в Инфраструктурном холдинге ВТБ

Posted 20 февраля, 14:25
Published 20 февраля, 14:25
Modified 20 февраля, 14:25
Updated 20 февраля, 14:25
Новым генеральным директором ВТБ Инфраструктурный холдинг стал Антон Новиков. В его обязанности войдёт стратегическое развитие текущих и новых проектов в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП).
Новиков работает в организации уже больше 10 лет, а за его плечами свыше 20 лет управленческого опыта в этой сфере. Он участвовал в реализации многих проектов, включая строительство трассы М-11, за что был удостоен награды «Орден Дружбы».
Высшее образование в сфере международных отношений он получил в Санкт-Петербургском госуниверситете, а в сфере экономики и управления на предприятии — в Балтийском техническом университете ВОЕНМЕХ.
До Новикова холдингом управлял Андрей Аверин, который продолжит работу в организации, но уже в сфере задач инфраструктурного бизнеса.
Член правления банка Виталий Сергейчук отметил, что реализация крупных инфраструктурных проектов имеет важное значение для экономики страны, поскольку способствует развитию отраслей и регионов. Он уверен, что опыт нового генерального директора укрепит позиции холдинга и ускорит выполнение социально значимых проектов.