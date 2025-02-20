Ночью полицейский автомобиль влетел в частный дом белгородца: что известно?

Posted 20 февраля, 12:22
Published 20 февраля, 12:22
Modified 20 февраля, 12:24
Updated 20 февраля, 12:24
В ночь на 20 февраля в Волоконовке водитель Mercedes-Benz G-класса превысил скорость, из-за чего влетел в жилой дом. Внутри находился пенсионер, но он не пострадал. Водитель также остался жив.
Фотографии последствий аварии публиковали в местных Telegram-каналах очевидцы.
По данным пресс-службы УМВД региона, этот автомобиль является их служебным транспортом. Сообщается, что находившийся внутри полицейский не справился с управлением и наехал на частный дом.
В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.
Известно, что автомобиль записан на ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Белгородской области».