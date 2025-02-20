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Posted 20 февраля, 12:22

Published 20 февраля, 12:22

Modified 20 февраля, 12:24

Updated 20 февраля, 12:24

Последствия аварии

Ночью полицейский автомобиль влетел в частный дом белгородца: что известно?

20 февраля 2025, 12:22
Фото: Telegram-канал «Район Волоконовка». Последствия аварии

Служебный автомобиль белгородского УМВД стал участником аварии

Сюжет
Авария
Авария случилась в Волоконовке. Сотрудник УМВД не справился с управлением и вылетел с дороги в частный дом.

В ночь на 20 февраля в Волоконовке водитель Mercedes-Benz G-класса превысил скорость, из-за чего влетел в жилой дом. Внутри находился пенсионер, но он не пострадал. Водитель также остался жив.

Фотографии последствий аварии публиковали в местных Telegram-каналах очевидцы.

По данным пресс-службы УМВД региона, этот автомобиль является их служебным транспортом. Сообщается, что находившийся внутри полицейский не справился с управлением и наехал на частный дом.

В настоящее время выясняются все подробности произошедшего.

Известно, что автомобиль записан на ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД по Белгородской области».

Последствия аварии
Последствия аварии
Последствия аварии
Последствия аварии
Последствия аварии
Последствия аварии. Фото: Telegram-канал «Район Волоконовка»
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#Александра Склярова#Полицейский#Белгородская область#Происшествия#Авария#УМВД#Волоконовка#Белгород
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