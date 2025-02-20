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Posted 20 февраля, 12:27

Published 20 февраля, 12:27

Modified 20 февраля, 12:29

Updated 20 февраля, 12:29

Жители села Петровка

«Наше село практически стёрто с карты»: белгородцы обратились к Путину

20 февраля 2025, 12:27
Фото: скриншот из видео. Жители села Петровка

Белгородцы из закрытого села записали видеообращение к Путину

Сюжет
Приграничье
Жители Петровки Белгородского района просят справедливых выплат, как у курян, после эвакуации и потери жилья.

Жители села Петровка Белгородского района записали видеообращение к президенту с просьбой назначить им такие же выплаты, как жителям Курской области. Село находится всего в 7 км от границы.

Напомним, жителям приграничья Курской области назначили ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. Это соразмерно средней зарплате в регионе.

Въезд в Петровку закрыли в октябре прошлого года, а местных жителей эвакуировали. Белгородцы утверждают, что документов им не предоставили.

Некоторые люди в пункты временного размещения, другие сняли жильё. В Петровке было зарегистрировано около 340 человек.

Основной вопрос, который волнует жителей, — это компенсации. По словам белгородцев, за утрату жилья им выплатили 89 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как стоимость жилья в регионе начинается от 120 тысяч. А единовременная компенсация в 150 тысяч рублей за полностью утраченное имущество не покрывает реальные убытки.

Вечером 20 февраля планируется встреча с местными жителями, на которой будут замгубернатора, министр строительства и глава района, сообщает «Белгород № 1».

Видео: скриншот из видео. Жители Петровки

Другие белгородцы ранее тоже интересовались, в чём разница между пострадавшими курянами и белгородцами. Почему одним президент назначил выплаты, а другим — нет.

Оперативный штаб объяснил, что Белгородская область первой столкнулась с массовыми атаками, и меры поддержки здесь действуют уже почти три года. В Курской области же ситуация ухудшилась в августе 2024 года после оккупации части региона. Это потребовало дополнительной помощи.

По решению президента куряне получат дополнительные выплаты. А что с белгородцами?
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