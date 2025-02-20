«Наше село практически стёрто с карты»: белгородцы обратились к Путину

Основной вопрос, который волнует жителей, — это компенсации. По словам белгородцев, за утрату жилья им выплатили 89 тысяч рублей за квадратный метр, в то время как стоимость жилья в регионе начинается от 120 тысяч. А единовременная компенсация в 150 тысяч рублей за полностью утраченное имущество не покрывает реальные убытки.