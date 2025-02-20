Начался приём заявок на участие в новом сезоне образовательного проекта «ВТБ Лига»

Инициатива рассчитана на студентов и новичков рынка труда, желающих добиться успеха в отрасли, особенно в клиентском управлении в сети банка. При первом запуске проекта жители со всей России направили больше 6,7 тысяч заявок, из которых более 1,5 тысяч человек прошли отбор. А свыше 65 из них — вошли в команду ВТБ.



Так, за 4 недели участники пройдут шестисерийный мастер-класс, в котором задействованы основные аспекты сектора: банковское дело, финансовая грамотность, навыки организации и проведения переговоров, а также стратегию карьерного роста. Каждый такой урок сопровождается практическими заданиями, которые оцениваются баллами. Победители проекта «ВТБ Лига» получат подарки и повышенные шансы получить рабочее место в банке.



К участию в проекты допущены студенты последних курсов и выпускники 2020–2024 гг. по таким направлениям, как экономика, финансы, менеджмент, бизнес-информатика и связанные с ними области. Проект осуществляется по всей территории России, что даёт возможность участникам обмениваться опытом с молодыми специалистами из различных регионов.



Принимаются заявки до 24 марта. Курс начнётся 3 апреля, а заключительный этап — 28 апреля.