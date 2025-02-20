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Posted 20 февраля, 14:56

Published 20 февраля, 14:56

Modified 20 февраля, 14:56

Updated 20 февраля, 14:56

Получение профессиональных навыков

Начался приём заявок на участие в новом сезоне образовательного проекта «ВТБ Лига»

20 февраля 2025, 14:56
Фото: Изображение Midjourney. Получение профессиональных навыков

Проект «ВТБ Лига» снова открыт для приёма новых заявок от будущих специалистов

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Новости Белгорода
Открылась регистрация для желающих принять участие во всероссийской программе. Успешно окончившие курс, получат шанс войти в состав сотрудников банка.

Инициатива рассчитана на студентов и новичков рынка труда, желающих добиться успеха в отрасли, особенно в клиентском управлении в сети банка. При первом запуске проекта жители со всей России направили больше 6,7 тысяч заявок, из которых более 1,5 тысяч человек прошли отбор. А свыше 65 из них — вошли в команду ВТБ.

Так, за 4 недели участники пройдут шестисерийный мастер-класс, в котором задействованы основные аспекты сектора: банковское дело, финансовая грамотность, навыки организации и проведения переговоров, а также стратегию карьерного роста. Каждый такой урок сопровождается практическими заданиями, которые оцениваются баллами. Победители проекта «ВТБ Лига» получат подарки и повышенные шансы получить рабочее место в банке.

К участию в проекты допущены студенты последних курсов и выпускники 2020–2024 гг. по таким направлениям, как экономика, финансы, менеджмент, бизнес-информатика и связанные с ними области. Проект осуществляется по всей территории России, что даёт возможность участникам обмениваться опытом с молодыми специалистами из различных регионов.

Принимаются заявки до 24 марта. Курс начнётся 3 апреля, а заключительный этап — 28 апреля.

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