На въезде в Белгород столкнулись семь автомобилей. Всё из-за пробки в Северном?

Posted 20 февраля, 06:37
Published 20 февраля, 06:37
Modified 20 февраля, 06:39
Updated 20 февраля, 06:39
На въезде в посёлок Северный в Белгородском районе снова проблемы. Ранее жителей возмущали долгие пробки, появившиеся из-за переделанного в перекрёсток кольца. Из-за них время по дороге на этом участке увеличивалось примерно в 10 раз. Жалобы поступали неоднократно.
Теперь же возникла новая проблема: сразу семь автомобилей попали в аварию, но чуть дальше «скандального» участка. Массовое ДТП произошло на объездной от улицы Чичерина до промпарка «Северный».
Официальных подробностей пока не было. Однако очевидцы сообщают в соцсетях, что на дороге было скользко.
Кадры с места аварии очевидцы прислали в паблик «Авто Белгород». Также источник сообщает о ДТП на участке объездной Чичерина — Ротонда в обратном направлении.
Напомним, что кольцо на въезде из Белгорода в Северный переделали в перекрёсток недавно, но с тех пор жалобы местных жителей не утихают. Власти же отмечали, что дорогу ещё ждут изменения.
Кроме того, белгородцам рассказывали, что сделают новые дороги из Северного в Белгород.