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Posted 20 февраля, 06:37

Published 20 февраля, 06:37

Modified 20 февраля, 06:39

Updated 20 февраля, 06:39

ДТП произошло под Белгородом

На въезде в Белгород столкнулись семь автомобилей. Всё из-за пробки в Северном?

20 февраля 2025, 06:37
Фото: 1MI. ДТП произошло под Белгородом

Белгородцы сообщают о массовом ДТП в районе промпарка «Северный»

Сюжет
Авария
Крупная авария случилась утром 20 февраля. Причины случившегося пока не известны.

На въезде в посёлок Северный в Белгородском районе снова проблемы. Ранее жителей возмущали долгие пробки, появившиеся из-за переделанного в перекрёсток кольца. Из-за них время по дороге на этом участке увеличивалось примерно в 10 раз. Жалобы поступали неоднократно.

Теперь же возникла новая проблема: сразу семь автомобилей попали в аварию, но чуть дальше «скандального» участка. Массовое ДТП произошло на объездной от улицы Чичерина до промпарка «Северный».

Официальных подробностей пока не было. Однако очевидцы сообщают в соцсетях, что на дороге было скользко.

Кадры с места аварии очевидцы прислали в паблик «Авто Белгород». Также источник сообщает о ДТП на участке объездной Чичерина — Ротонда в обратном направлении.

Место аварии на въезде в Северный
Место аварии на въезде в Северный
Место аварии на въезде в Северный. Фото: паблик ВК «Авто Белгород»

Напомним, что кольцо на въезде из Белгорода в Северный переделали в перекрёсток недавно, но с тех пор жалобы местных жителей не утихают. Власти же отмечали, что дорогу ещё ждут изменения.

Кроме того, белгородцам рассказывали, что сделают новые дороги из Северного в Белгород.

Пробка уйдёт? Из Северного в Белгород могут построить новые дороги
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Авария#Белгород#Пробка#Автомобильная авария
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