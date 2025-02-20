На одном из направлений в Белгородской области усилят защиту из-за участившихся атак

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что количество атак на Белгородскую область увеличилось. Вчера, 19 февраля, погиб один человек в Валуйском округе, а ещё четверо получили ранения. Трое из пострадавших находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.