На одном из направлений в Белгородской области усилят защиту из-за участившихся атак

Posted 20 февраля, 08:40
Published 20 февраля, 08:40
Modified 20 февраля, 08:40
Updated 20 февраля, 08:40
Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что количество атак на Белгородскую область увеличилось. Вчера, 19 февраля, погиб один человек в Валуйском округе, а ещё четверо получили ранения. Трое из пострадавших находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.
Глава региона сообщил, что для усиления обороны Валуйского направления привлекли бойцов «Орлана» и «Барса». Также в помощь выдвинута шебекинская рота самообороны.
Работа ведётся в тесном сотрудничестве с Министерством обороны РФ и пограничной службой.
Белгородцы попросили усилить защиту дороги в Валуйском округе, где 16 февраля погибла женщина в результате атаки БПЛА. Напряжённость в муниципалитете растёт из-за ударов ВСУ.
Также стало известно, что в Валуйский округ перевезут 20 модульных укрытий из Старого Оскола.