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Posted 20 февраля, 08:40

Published 20 февраля, 08:40

Modified 20 февраля, 08:40

Updated 20 февраля, 08:40

Укрытие

На одном из направлений в Белгородской области усилят защиту из-за участившихся атак

20 февраля 2025, 08:40
Фото: bel.ru. Укрытие
Сюжет
Приграничье
Местные жители ранее жаловались на усилившиеся атаки дронов. Что будут делать власти?

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что количество атак на Белгородскую область увеличилось. Вчера, 19 февраля, погиб один человек в Валуйском округе, а ещё четверо получили ранения. Трое из пострадавших находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь.

Глава региона сообщил, что для усиления обороны Валуйского направления привлекли бойцов «Орлана» и «Барса». Также в помощь выдвинута шебекинская рота самообороны.

Работа ведётся в тесном сотрудничестве с Министерством обороны РФ и пограничной службой.

Белгородцы попросили усилить защиту дороги в Валуйском округе, где 16 февраля погибла женщина в результате атаки БПЛА. Напряжённость в муниципалитете растёт из-за ударов ВСУ.

Также стало известно, что в Валуйский округ перевезут 20 модульных укрытий из Старого Оскола.

В Старом Осколе больше не опасно? Из города увезли укрытия
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#Анна Селищева#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
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