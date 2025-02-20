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Posted 20 февраля, 13:02

Published 20 февраля, 13:02

Modified 20 февраля, 13:04

Updated 20 февраля, 13:04

На очистные сооружения в Губкине и Старом Осколе выделили почти 1,5 млрд рублей

На очистные сооружения в Губкине и Старом Осколе выделили почти 1,5 млрд рублей

20 февраля 2025, 13:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Бюджет
Всего на модернизацию коммунальной инфраструктуры Белгородской области в 2025 году направят 1,8 млрд рублей.

Представители заксобрания в очередной раз одобрили изменения регионального бюджета на 2025 год и плановый период.

В отношении расходной части бюджета 2025 года с учётом дополнительно полученной помощи из федерального бюджета, уточнением остатка целевых средств, сложившихся на 1 января, а также с учётом выделения средств из резервного фонда правительства области в январе в размере 630 млн рублей, из которых 605 млн рублей расходов, связанных с проведением СВО, изменения затронут 16 госпрограмм.

Основной вес изменений приходится на оказание помощи пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям области. Так, на единовременные выплаты направят 112,2 млн рублей, а на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества — 159,2 млн рублей.

Кроме этого, 25 млн рублей направят на развитие детского и юношеского футбола.

В рамках реализации госпрограммы по обеспечению качественными коммунальными услугами белгородцев, расходы увеличат 1,8 млрд рублей. Из этих средств 1,4 млрд рублей пойдёт на реконструкцию очистных сооружений в Старом Осколе и Губкине. А 400 млн рублей направят на компенсацию выпадающих доходов в первом полугодии текущего года Белоблводоканала в связи с введением единого тарифа на территории области.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру собрали воедино список того, что подорожает в России в текущем году. Подробности — по ссылке.

Гладков обсудил с федеральным министром ЖКХ реконструкцию очистных сооружений региона
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Старый Оскол#Губкин#Бюджет#Коммунальные услуги#Очистные сооружения#Модернизация#Выплаты#Белгород#Белоблводоканал#Обстрелы
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