На очистные сооружения в Губкине и Старом Осколе выделили почти 1,5 млрд рублей

Posted 20 февраля, 13:02
Published 20 февраля, 13:02
Modified 20 февраля, 13:04
Updated 20 февраля, 13:04
Представители заксобрания в очередной раз одобрили изменения регионального бюджета на 2025 год и плановый период.
В отношении расходной части бюджета 2025 года с учётом дополнительно полученной помощи из федерального бюджета, уточнением остатка целевых средств, сложившихся на 1 января, а также с учётом выделения средств из резервного фонда правительства области в январе в размере 630 млн рублей, из которых 605 млн рублей расходов, связанных с проведением СВО, изменения затронут 16 госпрограмм.
Основной вес изменений приходится на оказание помощи пострадавшим от обстрелов ВСУ жителям области. Так, на единовременные выплаты направят 112,2 млн рублей, а на выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества — 159,2 млн рублей.
Кроме этого, 25 млн рублей направят на развитие детского и юношеского футбола.
В рамках реализации госпрограммы по обеспечению качественными коммунальными услугами белгородцев, расходы увеличат 1,8 млрд рублей. Из этих средств 1,4 млрд рублей пойдёт на реконструкцию очистных сооружений в Старом Осколе и Губкине. А 400 млн рублей направят на компенсацию выпадающих доходов в первом полугодии текущего года Белоблводоканала в связи с введением единого тарифа на территории области.
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