На очистные сооружения в Губкине и Старом Осколе выделили почти 1,5 млрд рублей

В отношении расходной части бюджета 2025 года с учётом дополнительно полученной помощи из федерального бюджета, уточнением остатка целевых средств, сложившихся на 1 января, а также с учётом выделения средств из резервного фонда правительства области в январе в размере 630 млн рублей, из которых 605 млн рублей расходов, связанных с проведением СВО, изменения затронут 16 госпрограмм.