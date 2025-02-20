На что белгородцы чаще тратят средства маткапитала?

Основное направление использования средств — улучшение жилищных условий. Всего 30 592 семьи направили капитал на покупку жилья, включая уплату первоначального взноса по ипотеке и погашение жилищных кредитов. В 2024 году на эти цели направили почти 3,2 миллиарда рублей. В этом году — почти 120 млн рублей.