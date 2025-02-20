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Posted 20 февраля, 10:45

Published 20 февраля, 10:45

Modified 20 февраля, 10:45

Updated 20 февраля, 10:45

Белгородцы потратили 3,2 миллиарда рублей на жильё из средств маткапитала

На что белгородцы чаще тратят средства маткапитала?

20 февраля 2025, 10:45
Фото: 1MI. Белгородцы потратили 3,2 миллиарда рублей на жильё из средств маткапитала

За год белгородцам выдали 5,5 тысячи сертификатов на материнский капитал

Сюжет
Маткапитал
Средствами маткапитала можно воспользоваться только в нескольких случаях. Какой вариант чаще выбирают белгородцы?

За последние пять лет более 46 тысяч сертификатов на материнский капитал выдали в Белгородской области, сообщили в региональном отделении Соцфонда.

В 2024 году 3756 семей получили средства на первого ребёнка, а 1767 — на второго. Всего выдали свыше 5,5 тысячи сертификатов. За почти два месяца 2025 года маткапитал получили уже 632 семьи.

Основное направление использования средств — улучшение жилищных условий. Всего 30 592 семьи направили капитал на покупку жилья, включая уплату первоначального взноса по ипотеке и погашение жилищных кредитов. В 2024 году на эти цели направили почти 3,2 миллиарда рублей. В этом году — почти 120 млн рублей.

На образование детей, включая оплату обучения в вузах и детсадах, средства направили всего 13 184 семьи, из которых 3098 — в 2024 году. С начала этого года — 168 семей.

В феврале 2025 года материнский капитал автоматически проиндексировали на 9,5%. Для семей, не использовавших средства, сумма увеличилась на 59 890 рублей. В случае второго ребенка, сумма выросла на 79 140 рублей.

Теперь за первого ребёнка дают 690 266,95 рублей, на второго — 912 162,09 рублей. Средства можно направить на жильё, образование, накопительную пенсию, поддержку детей с инвалидностью или ежемесячные выплаты.

Изменился размер маткапитала: сколько он составляет сейчас и на что можно потратить?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Маткапитал#Выплаты#Белгород
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