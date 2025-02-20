Мужчины таким не занимаются: о статистике проституции в Белгородской области

За последние пять лет в Белгородской области раскрыли 32 случая проституции. Как сообщает «Открытый Белгород» со ссылкой на УМВД региона, большинство преступлений зафиксировано в 2023 году — 23 эпизода. В 2022 году было раскрыто 14 случаев, в 2021, 2024 и 2025 годах — по одному.