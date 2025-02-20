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Posted 20 февраля, 12:59

Published 20 февраля, 12:59

Modified 20 февраля, 13:01

Updated 20 февраля, 13:01

За последние пять лет в Белгородской области раскрыли более 30 случаев проституции

Мужчины таким не занимаются: о статистике проституции в Белгородской области

20 февраля 2025, 12:59
Фото: 1MI. За последние пять лет в Белгородской области раскрыли более 30 случаев проституции

Белгородская полиция раскрыла более 30 преступлений, связанных с проституцией

В основном выявленные женщины лёгкого поведения — иностранки из Украины и Африки.

За последние пять лет в Белгородской области раскрыли 32 случая проституции. Как сообщает «Открытый Белгород» со ссылкой на УМВД региона, большинство преступлений зафиксировано в 2023 году — 23 эпизода. В 2022 году было раскрыто 14 случаев, в 2021, 2024 и 2025 годах — по одному.

Особое внимание привлекли преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних — 18 случаев, а также организация проституции (пять эпизодов). Притоны выявили в Старом Осколе и Валуйском округе.

Среди задержанных — женщины из Украины и стран Африки, находившиеся в России нелегально. После задержания они были депортированы.

Интересно, что случаев занятия проституцией среди мужчин в Белгородской области не зафиксировано. А чаще всего интим-услуги пользовались спросом в Белгороде, Старом Осколе и Валуйском округе.

Недавно в Белгороде задержали 28-летнюю девушку, организовавшую бизнес по предоставлению интим-услуг. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, а девушкам, участвовавшим в схеме, — административная ответственность.

В прошлом году в городе задержали африканок, предоставлявшие интим-услуги, их депортировали после штрафов.

Белгородок в развлекательных заведениях вербовали для занятия проституцией?
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Проституция#Белгород
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