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Posted 20 февраля, 05:14

Published 20 февраля, 05:14

Modified 20 февраля, 05:14

Updated 20 февраля, 05:14

Камерно и отдалённо: какие развлечения предлагают белгородцам на Масленицу

Камерно и отдалённо: какие развлечения предлагают белгородцам на Масленицу

20 февраля 2025, 05:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Праздник
Сложная обстановка не позволяет развернуться Масленице на полную катушку, но праздник всё же состоится. Какие безопасные и интересные варианты празднования подготовили для белгородцев, чтобы поднять настроение и сохранить традиции?

Журналисты Бел.Ру изучили афишу на портале «Культурный регион». Ниже представлены мероприятия, которые проведут для гостей и жителей региона в честь Масленицы.

Стоит отметить, что накануне глава региона Вячеслав Гладков рассказал, состоятся ли массовые гуляния на Масленицу. Подробности — по ссылке.

Что касается предстоящих событий, к примеру, 24 февраля Белгородский государственный музей народной культуры в областном центре приглашает на театрализованный праздник «Масленичные забавы». В программе — яркие выступления фольклорного ансамбля «Ладовицы» с традиционными масленичными песнями и задорные народные игры на свежем воздухе для школьников и студентов. Запись по телефонам: +7 (4722) 32-21-23, +7 (920) 579-45-29 (для групп от 10 человек).

Фото: 1MI

На широкую Масленицу приглашает «Белгородская черта». В начале марта в музее под открытым небом гостей ждёт интерактивная программа с зимними играми, мастер-классами по рукоделию, стрельбой из лука, песнями у костра и традиционным сжиганием чучела. Не обойдётся и без угощения блинами и чаем. Дети и взрослые смогут смастерить обрядовые куклы и узнать правила старинной игры «Горелки». Стоимость участия: 800 рублей (старше 7 лет), бесплатно (до 7 лет в сопровождении взрослого). Бронь мест по телефону: +7 (962) 309-55-50.

Фото: 1MI

Город-крепость «Яблонов» предлагает насыщенную программу для всей семьи. Здесь вы сможете исследовать воссозданный фортификационный комплекс XVII века, посетить ремесленные мастерские и принять участие в разнообразных мероприятиях. Расписание на февраль:

  • 5 февраля: «Долгожданное освобождение» и арт-мастерская.
  • 22 февраля: «Курс молодого защитника отечества» и акция «Напиши письмо солдату».
  • 23 февраля: «Богатырские забавы», концерт «Защитникам отечества посвящается» и семейная мастерская.
  • 26 февраля: Кулинарный поединок «Блины на все лады».
  • 27 февраля: «Расступись, народ, Масленица идёт!».

Все события начинаются в 13:00. Бронирование билетов: +7 (910) 224-67-90, +7 (47231) 545-27.

Фото: 1MI

4 марта в культурно-досуговом центре Грайворонского округа гостей ждёт квест «Приключение блинов-зимоборов». Гостей ждут задания, загадки, дух соперничества и положительные эмоции. Начало в 16:00.

Фото: 1MI

27 февраля Центр культурного развития «Борисовский» приглашает на игровую программу «Масленичные забавы». Для участников подготовили игры и соревнования. В программе: поднятие гирь, бои подушками, подбрасывание блинов, крестики-нолики по-новому, бег в обручах и перетягивание каната. Начало в 17:00.

Фото: 1MI

27 февраля отдел культурно-досуговой деятельности Центра культурного развития «Оскол» приглашает детей на игровую программу «Масленичные забавы», где они узнают о символике праздника и смогут проявить свою ловкость в конкурсах «Попади в корзину» и «Прыжки через костер», а также блеснуть умом в викторине и конкурсе загадок. Начало в 16:00.

Фото: 1MI

26 февраля Роговатовский сельский модельный дом культуры приглашает на праздник проводов зимы «Гуляй, Масленица!». Гостей ждут увлекательные конкурсы, забавные игры, задорные хороводы и интересные мастер-классы, а также блины. Начало в 14:00.

Фото: 1MI

Также белгородцев приглашают на интерактивную программу «Развесёлый хоровод». 28 февраля в Мелавском доме культуры гостей ждут забавные сценки, потешные кулачные бои, необычные испытания: угадывание посланий, распознавание ароматов, голосов птиц, скороговорки и перевертыши.

Фото: 1MI

Что касается массовых общегородских мероприятий, пока подробные программы муниципальные власти не публиковали.

Ранее жители Белгорода поделились своими предпочтениями в начинках для блинов. Согласно исследованию, проведённому аналитиками SuperJob, наибольшей популярностью среди белгородцев пользуется мясная начинка, которую выбрали 28% участников опроса.

Творожные блины предпочитают 24% опрошенных, в то время как 20% отдали предпочтение сгущённому молоку. Икра занимает четвёртое место с 14% голосов, за ней следуют варенье с 11% и сметана с 8%.

Масленица — 2025: какого числа начинается и какие есть традиции?
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