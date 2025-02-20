Камерно и отдалённо: какие развлечения предлагают белгородцам на Масленицу

На широкую Масленицу приглашает «Белгородская черта». В начале марта в музее под открытым небом гостей ждёт интерактивная программа с зимними играми, мастер-классами по рукоделию, стрельбой из лука, песнями у костра и традиционным сжиганием чучела. Не обойдётся и без угощения блинами и чаем. Дети и взрослые смогут смастерить обрядовые куклы и узнать правила старинной игры «Горелки». Стоимость участия: 800 рублей (старше 7 лет), бесплатно (до 7 лет в сопровождении взрослого). Бронь мест по телефону: +7 (962) 309-55-50.