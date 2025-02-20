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Posted 20 февраля, 05:10

Published 20 февраля, 05:10

Modified 20 февраля, 05:10

Updated 20 февраля, 05:10

Косметологический кабинет

Как не навредить себе инъекцией токсина ботокса, когда хочешь сделать хорошо здоровью

20 февраля 2025, 05:10
Фото: Изображение Midjourney. Косметологический кабинет

Косметолог из Белгорода рассказала, что нужно сделать перед инъекцией ботокса

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Новости Белгорода
Косметолог рассказала о том, как применяют токсин ботокса при гипергидрозе. Также она советует пациентам обязательно обращаться к врачу перед процедурой и узнавать у врача-косметолога, какой препарат он будет использовать. И, как оказалось, не все препараты раньше можно было использовать.

Светлана Ефремова рассказала, что перед процедурой введения ботулотоксина в подмышки для решения проблемы с гипергидрозом строго обязательно посещение врача и получение рекомендаций, т. к. это всё равно считается медицинской услугой:

«Мы же колем лекарственные препараты. А ботулотоксин всё-таки один из них. Все они зарегистрированы в российской системе лекарственных средств. И эти средства, естественно, имеют свои показания и противопоказания».

К тому же, как поделилась косметолог, не всегда все препараты на основе ботокса имели официальные инструкции и одобрение использования. Поэтому вопрос действительно важный. Раньше подробные инструкции прописывались только для препарата под названием «Диспорт». Это тоже один из типов ботулотоксина. С развитием новых типов токсинов рекомендации стали появляться и для них.

Так, у того же «Диспорта» прямых показаний для использования при гипергидрозе не было, поэтому юридически, рассказывает специалист, применять его подобным образом никак не могли. Сейчас всё изменилось. Также женщина поделилась фактом, что первым отечественным препаратом с ботулотоксином стал «Релатокс», который зарегистрировали в 2012 году.

Специалист посоветовала заранее узнавать о том, какой препарат будет использовать врач. Так, официальную сертификацию и проверки имеют и прошли «Ботокс», «Диспорт», «Релатокс», «Ксеомин», «Новакутан», «Миотокс», «Ботулакс», «Лантокс». Действующее вещество — ботулотоксин типа А.

«Я считаю, что нужно полностью доверять специалисту и обращаться исключительно к доктору. Если говорят о медобразовании в объявлении, то надо понимать, что так о себе говорят и зубные техники, и те, кто окончил просто курсы первой помощи в лучшем случае. Когда я работала в госучреждении, медицинским работником называли себя даже санитарки и водители скорой помощи, потому что они просто работают в больнице. А медицинского образования как нет, так и не было», — поделилась своим опытом Светлана.

Аналогов ботулотоксина А для лечения гипергидроза не существует, по словам врача-косметолога.

«Кстати, сейчас в профессиональном мире мы используем название нейропротеин или нейротоксин, так более грамотно», — уточнила специалист.

А применяться, к слову, в сфере косметологии ботокс начал ещё в 90-х годах. Да и инъекции ботулотоксина при гипергидрозе — процедура не новая.

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