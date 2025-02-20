Как не навредить себе инъекцией токсина ботокса, когда хочешь сделать хорошо здоровью

К тому же, как поделилась косметолог, не всегда все препараты на основе ботокса имели официальные инструкции и одобрение использования. Поэтому вопрос действительно важный. Раньше подробные инструкции прописывались только для препарата под названием «Диспорт». Это тоже один из типов ботулотоксина. С развитием новых типов токсинов рекомендации стали появляться и для них.