Гладков сообщил о начале капремонта взрослой поликлиники в Алексеевке

Он отметил, что понимает возможные неудобства для пациентов, особенно в зимний период, когда увеличивается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Однако, по его словам, если работы не будут выполнены, здание продолжит разрушаться, что неприемлемо. Он подчеркнул, что будет сделано всё возможное для минимизации неудобств и завершения работ в кратчайшие сроки. Губернатор выразил надежду, что обновлённая поликлиника откроет свои двери для жителей Алексеевского округа в конце года.