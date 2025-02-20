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Posted 20 февраля, 09:45

Published 20 февраля, 09:45

Modified 20 февраля, 09:47

Updated 20 февраля, 09:47

поликлиника

Гладков сообщил о начале капремонта взрослой поликлиники в Алексеевке

20 февраля 2025, 09:45
Фото: 1MI. поликлиника
Сюжет
Хорошие новости
Работы будут проведены поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для пациентов.

В Алексеевской центральной районной больнице (ЦРБ) началась модернизация взрослой поликлиники в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели выделено около 100 млн рублей.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что работы по капитальному ремонту начались в феврале 2025 года и будут проводиться поэтапно.

Он отметил, что понимает возможные неудобства для пациентов, особенно в зимний период, когда увеличивается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Однако, по его словам, если работы не будут выполнены, здание продолжит разрушаться, что неприемлемо. Он подчеркнул, что будет сделано всё возможное для минимизации неудобств и завершения работ в кратчайшие сроки. Губернатор выразил надежду, что обновлённая поликлиника откроет свои двери для жителей Алексеевского округа в конце года.

В поликлинике работают почти 40 врачей. В период ремонта терапевты и семейные врачи продолжат прием в основном здании, а узкие специалисты временно переедут в другие отделения ЦРБ. Побробнее можно узнать на страницах Алексеевской ЦРБ и главного врача Елены Жигулиной.

Напомним, что в этом году в Белгороде планируют отремонтировать поликлиники № 1 и № 7, а также достроить поликлинику № 3.

 

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#Анна Селищева#Город#Общество#Белгородская область#Алексеевка#Поликлиника#Вячеслав Гладков#Хорошие новости
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