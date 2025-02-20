Гладков сообщил о начале капремонта взрослой поликлиники в Алексеевке

Posted 20 февраля, 09:45
Published 20 февраля, 09:45
Modified 20 февраля, 09:47
Updated 20 февраля, 09:47
В Алексеевской центральной районной больнице (ЦРБ) началась модернизация взрослой поликлиники в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели выделено около 100 млн рублей.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что работы по капитальному ремонту начались в феврале 2025 года и будут проводиться поэтапно.
Он отметил, что понимает возможные неудобства для пациентов, особенно в зимний период, когда увеличивается заболеваемость ОРВИ и гриппом. Однако, по его словам, если работы не будут выполнены, здание продолжит разрушаться, что неприемлемо. Он подчеркнул, что будет сделано всё возможное для минимизации неудобств и завершения работ в кратчайшие сроки. Губернатор выразил надежду, что обновлённая поликлиника откроет свои двери для жителей Алексеевского округа в конце года.
В поликлинике работают почти 40 врачей. В период ремонта терапевты и семейные врачи продолжат прием в основном здании, а узкие специалисты временно переедут в другие отделения ЦРБ. Побробнее можно узнать на страницах Алексеевской ЦРБ и главного врача Елены Жигулиной.
Напомним, что в этом году в Белгороде планируют отремонтировать поликлиники № 1 и № 7, а также достроить поликлинику № 3.