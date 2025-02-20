ФАС заинтересовалась «Светофором»

Posted 20 февраля, 07:14
Published 20 февраля, 07:14
Modified 20 февраля, 11:17
Updated 20 февраля, 11:17
Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку логистических центров сети «Светофор» на соответствие требованиям Закона о торговле. Поручение направлено в региональные управления, сообщили в ведомстве.
Специалисты ФАС изучат договоры поставки, проверят соблюдение запретов на возврат продуктов со сроком годности до 30 дней, навязывание условий возврата товаров с более длительным сроком хранения и взыскание с поставщиков затрат на утилизацию нереализованной продукции.
В Белгородской области Россельхознадзор проверил 19 магазинов «Светофор» и в каждом выявил серьёзные нарушения. Из оборота изъяли мясную и молочную продукции, а также яйца.
Прокуратура завела административные дела на две торговые точки в Губкине и одну в посёлке Ровеньки. По информации надзорного ведомства, в магазинах меняли сроки годности у продуктов, неправильно их хранили, а также продавали без необходимой маркировки.
Руководство сети «Светофор» опровергло слухи о массовом закрытии магазинов. Представители сети считают, что слухи могли запустить конкуренты. Компания намерена опровергнуть эти сведения через суд и обратиться в ФАС с жалобой.