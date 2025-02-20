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Posted 20 февраля, 07:14

Published 20 февраля, 07:14

Modified 20 февраля, 11:17

Updated 20 февраля, 11:17

Магазины «Светофор» проверяли и в Белгородской области

ФАС заинтересовалась «Светофором»

20 февраля 2025, 07:14
Фото: 36.fsvps.gov.ru. Магазины «Светофор» проверяли и в Белгородской области
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Проверка
Антимонопольная служба проверит логистические центры «Светофора» на нарушения Закона о торговле.

Федеральная антимонопольная служба инициировала проверку логистических центров сети «Светофор» на соответствие требованиям Закона о торговле. Поручение направлено в региональные управления, сообщили в ведомстве.

Специалисты ФАС изучат договоры поставки, проверят соблюдение запретов на возврат продуктов со сроком годности до 30 дней, навязывание условий возврата товаров с более длительным сроком хранения и взыскание с поставщиков затрат на утилизацию нереализованной продукции.

В Белгородской области Россельхознадзор проверил 19 магазинов «Светофор» и в каждом выявил серьёзные нарушения. Из оборота изъяли мясную и молочную продукции, а также яйца.

Прокуратура завела административные дела на две торговые точки в Губкине и одну в посёлке Ровеньки. По информации надзорного ведомства, в магазинах меняли сроки годности у продуктов, неправильно их хранили, а также продавали без необходимой маркировки.

Руководство сети «Светофор» опровергло слухи о массовом закрытии магазинов. Представители сети считают, что слухи могли запустить конкуренты. Компания намерена опровергнуть эти сведения через суд и обратиться в ФАС с жалобой.

Меняли сроки годности? Прокуратура — о нарушениях в белгородском «Светофоре»
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Проверка#Россия#Светофор#ФАС России
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