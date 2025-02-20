Ещё один белгородский министр избавился от приставки «врио»

Перед тем, как возглавить министерство сельского хозяйства и продовольствия в 2022 году, Антоненко успел поработать на нескольких руководящих должностях. В его послужном списке — руководство Фондом имени Горина, должность директора в инновационно-консультационном центре для агропромышленного комплекса и управление Ревизионным союзом сельхозкооперативов Белгородской области «Белогорье» в качестве исполнительного директора.