Ещё один белгородский министр избавился от приставки «врио»

Posted 20 февраля, 08:06
Published 20 февраля, 08:06
Modified 20 февраля, 08:09
Updated 20 февраля, 08:09
Во время очередного заседания представители заксобрания согласовали назначение на государственную должность Белгородской области заместителя губернатора области Андрея Антоненко. Ранее он занимал эту же должность, но с приставкой «врио».
Перед тем, как возглавить министерство сельского хозяйства и продовольствия в 2022 году, Антоненко успел поработать на нескольких руководящих должностях. В его послужном списке — руководство Фондом имени Горина, должность директора в инновационно-консультационном центре для агропромышленного комплекса и управление Ревизионным союзом сельхозкооперативов Белгородской области «Белогорье» в качестве исполнительного директора.
В сентябре 2024 года, по решению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Антоненко стал исполняющим обязанности вице-губернатора по сельскому хозяйству.
В ноябре того же года он принял решение вступить в добровольческий отряд «Барс Белгород» при Министерстве обороны.
Официальных заявлений о его возвращении к работе не поступало, однако уже 23 декабря 2024 года Антоненко выступил с докладом на заседании областного правительства.
Ранее журналисты Бел.Ру подготовили рейтинг госслужащих, которые сначала вступили в отряд, а затем вернулись к гражданской жизни. Подробнее по ссылке.