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Posted 20 февраля, 08:06

Published 20 февраля, 08:06

Modified 20 февраля, 08:09

Updated 20 февраля, 08:09

Ещё один белгородский министр избавился от приставки «врио»

Ещё один белгородский министр избавился от приставки «врио»

20 февраля 2025, 08:06
Фото: Соцсети Андрей Антоненко.
Сюжет
Губернатор
Белгородская облдума утвердила чиновника на должность заместителя губернатора области. Ранее он занимал пост с приставкой «врио».

Во время очередного заседания представители заксобрания согласовали назначение на государственную должность Белгородской области заместителя губернатора области Андрея Антоненко. Ранее он занимал эту же должность, но с приставкой «врио».

Перед тем, как возглавить министерство сельского хозяйства и продовольствия в 2022 году, Антоненко успел поработать на нескольких руководящих должностях. В его послужном списке — руководство Фондом имени Горина, должность директора в инновационно-консультационном центре для агропромышленного комплекса и управление Ревизионным союзом сельхозкооперативов Белгородской области «Белогорье» в качестве исполнительного директора.

В сентябре 2024 года, по решению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, Антоненко стал исполняющим обязанности вице-губернатора по сельскому хозяйству.

В ноябре того же года он принял решение вступить в добровольческий отряд «Барс Белгород» при Министерстве обороны.

Официальных заявлений о его возвращении к работе не поступало, однако уже 23 декабря 2024 года Антоненко выступил с докладом на заседании областного правительства.

Ранее журналисты Бел.Ру подготовили рейтинг госслужащих, которые сначала вступили в отряд, а затем вернулись к гражданской жизни. Подробнее по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Губернатор#Сельское хозяйство#Министр#Белгород#Андрей Антоненко#Областное правительство#Добровольческий отряд
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