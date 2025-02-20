Эра открытого банкинга: какие вызовы стоят перед финансовым рынком?

Финансовый рынок ступает на порог эры открытого банкинга. Система открытого банкинга предоставляет пользователям не только доступ к качественным продуктам и сервисам финансовых и страховых компаний, но и даёт возможность управлять ими из единого интерфейса. Теперь участники рынка должны преодолеть перечень серьёзных вызовов, чтобы не вылететь из игры.