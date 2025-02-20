Эра открытого банкинга: какие вызовы стоят перед финансовым рынком?

Posted 20 февраля, 12:29
Published 20 февраля, 12:29
Modified 20 февраля, 12:31
Updated 20 февраля, 12:31
Финансовый рынок ступает на порог эры открытого банкинга. Система открытого банкинга предоставляет пользователям не только доступ к качественным продуктам и сервисам финансовых и страховых компаний, но и даёт возможность управлять ими из единого интерфейса. Теперь участники рынка должны преодолеть перечень серьёзных вызовов, чтобы не вылететь из игры.
Список вызовов определили эксперты данной сферы, среди них: обеспечение безопасности ключевых участников открытого банкинга, определение функций и обязанностей оператора среды открытых API, а также предоставление пользователям полной информации о системе открытого банкинга, сообщил заместитель руководителя технологического блока — старший вице-президент ВТБ Сергей Безбогов на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
На сессии «Открытые API: совместимость без уязвимости», где обсуждалось создание безопасного пространства для реализации и развития концепта открытого банкинга, Сергей назвал одним из основных вызовов грядущую разработку общего стандарта безопасности для открытых программных интерфейсов. Такая система можем помочь крупным компаниям с согласия клиента быстро передавать друг другу его данные. Для этого будут использоваться технологии Открытых API.
Уровень затрат каждого отдельного игрока на обеспечение информационной безопасности разнится, поэтому менее защищённые могут «подставить» других участников. Поэтому такая открытая система способна увеличить количество уязвимых зон.
Ещё одна проблема связана с появлением единого оператора среды открытого банкинга. Он должен будет выполнять широкий спектр технологических и юридических функций, в том числе отвечать за сквозную идентификацию пользователей, создание типовых договоров для обмена данными между участниками и другие задачи.
В преддверии форума ВТБ провёл масштабное исследование на тему открытого банкинга, где проанализировал более ста российских и иностранных источников информации. Исследование показало, что несмотря на некоторые сложности, платёжная система открытого банкинга является более совершенной, чем нынешняя.
Система открытого банкинга уязвимее для мошенников, но, при должной оснащённости, она также способна выявлять подозрительные перемещения денег по банковским счетам. Хотя массового обсуждения необходимости повысить уровень безопасности при развитии открытого банкинга пока нет, ограничиваются основными принципами цифровой гигиены: использование сложных паролей, запрет на передачу кодов доступа третьим лицам и другие меры.
В связи с этим одной из задач для крупных игроков финансового рынка является информирование пользователей о том, как будет работать открытый банкинг, какие возможности он предоставляет и какие риски несёт, отметил Сергей Безбогов.