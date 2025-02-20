Экс-чиновницу управления образования Белгорода обвиняют в мошенничестве

Posted 20 февраля, 11:40
Published 20 февраля, 11:40
Modified 20 февраля, 11:42
Updated 20 февраля, 11:42
Светлану Лыкову, бывшую главу отдела правовой, кадровой и организационно-контрольной работы управления образования Белгорода, обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Всего прокуратуре известно о семи эпизодах.
По версии следствия, с августа по октябрь 2023 года Лыкова утверждала, что квалификационные тесты для руководителей детсадов якобы стали сложнее. За деньги она обещала помочь пройти их успешно. В итоге экс-чиновница получила 196 820 рублей от семи пострадавших.
Лыкова не признала вину. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Белгорода.
Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.