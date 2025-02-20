Экс-чиновницу управления образования Белгорода обвиняют в мошенничестве

После двух лет расследования дело экс-проректора белгородского вуза Игоря Константинова, ранее обвинённого в хищении 200 млн рублей, закрыли. Следствие не выявило состава преступления, так как все научные исследования, на которые были выделены средства, были выполнены в полном объёме.