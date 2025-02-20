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Posted 20 февраля, 11:40

Published 20 февраля, 11:40

Modified 20 февраля, 11:42

Updated 20 февраля, 11:42

Уголовное дело возбуждено за мошенничество

Экс-чиновницу управления образования Белгорода обвиняют в мошенничестве

20 февраля 2025, 11:40
Фото: 1MI. Уголовное дело возбуждено за мошенничество
Сюжет
Мошенничество
По версии следствия, она получила от семи пострадавших более 196 тыс. рублей. Что именно произошло?

Светлану Лыкову, бывшую главу отдела правовой, кадровой и организационно-контрольной работы управления образования Белгорода, обвиняют в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Всего прокуратуре известно о семи эпизодах.

По версии следствия, с августа по октябрь 2023 года Лыкова утверждала, что квалификационные тесты для руководителей детсадов якобы стали сложнее. За деньги она обещала помочь пройти их успешно. В итоге экс-чиновница получила 196 820 рублей от семи пострадавших.

Лыкова не признала вину. Уголовное дело направлено в Свердловский районный суд Белгорода.

Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

После двух лет расследования дело экс-проректора белгородского вуза Игоря Константинова, ранее обвинённого в хищении 200 млн рублей, закрыли. Следствие не выявило состава преступления, так как все научные исследования, на которые были выделены средства, были выполнены в полном объёме.

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#Анна Селищева#Мошенничество#Прокуратура#Новости Белгорода#Белгород#Управление образования
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