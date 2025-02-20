Ефремова скоро выпустят из белгородской колонии по УДО?

Posted 20 февраля, 10:10
Published 20 февраля, 10:10
Modified 20 февраля, 10:12
Updated 20 февраля, 10:12
Юрий Падалко, адвокат Михаила Ефремова, отбывающего наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП, не стал комментировать сообщения о якобы подаче ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) актёра.
По словам адвоката, он не знаком с термином «секретный формат» и в настоящее время занят другим судебным процессом, поэтому подтвердить или опровергнуть новость никак не может, пишут «Аргументы и факты».
В пресс-службе УФСИН по Белгородской области также воздержались от комментариев по этому поводу.
Ранее в Сети сообщили, что Ефремов якобы переговорил с администрацией колонии о его условно-досрочном освобождении. Сообщается, что решение по этому вопросы могут дать уже в ближайшие две недели.
Ранее защита актёра отмечала высокие шансы заключённого на УДО.
Напомним, что суд приговорил актёра к 7,5 года колонии общего режима. Он отбывает наказание в Алексеевке Белгородской области.