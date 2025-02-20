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Posted 20 февраля, 10:10

Published 20 февраля, 10:10

Modified 20 февраля, 10:12

Updated 20 февраля, 10:12

Михаил Ефремов

Ефремова скоро выпустят из белгородской колонии по УДО?

20 февраля 2025, 10:10
Фото: кадр из фильма Ефремова. МК. Михаил Ефремов

Адвокат Ефремова не смог прокомментировать слухи о возможном УДО актёра

Медиа вновь публикуют информацию о якобы готовящемся УДО актёра. А что говорит адвокат артиста?

Юрий Падалко, адвокат Михаила Ефремова, отбывающего наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП, не стал комментировать сообщения о якобы подаче ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) актёра.

По словам адвоката, он не знаком с термином «секретный формат» и в настоящее время занят другим судебным процессом, поэтому подтвердить или опровергнуть новость никак не может, пишут «Аргументы и факты».

В пресс-службе УФСИН по Белгородской области также воздержались от комментариев по этому поводу.

Ранее в Сети сообщили, что Ефремов якобы переговорил с администрацией колонии о его условно-досрочном освобождении. Сообщается, что решение по этому вопросы могут дать уже в ближайшие две недели.

Ранее защита актёра отмечала высокие шансы заключённого на УДО.

Напомним, что суд приговорил актёра к 7,5 года колонии общего режима. Он отбывает наказание в Алексеевке Белгородской области.

Михаил Ефремов выйдет из белгородской колонии и отправится в зону СВО?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгород#УДО#Заключение#Михаил Ефремов
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