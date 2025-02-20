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Posted 20 февраля, 11:58

Published 20 февраля, 11:58

Modified 20 февраля, 12:00

Updated 20 февраля, 12:00

Двухуровневый пентхаус в Белгороде

Двухуровневый пентхаус в Белгороде попал в топ-10 самых больших квартир в ЦФО

20 февраля 2025, 11:58
Фото: «Циан». Двухуровневый пентхаус в Белгороде
Сюжет
Недвижимость
Специалисты сервиса «Циан» изучили самые крупные по площади квартиры в ЦФО и составили топ-10. В перечень вошла и квартира из Белгорода.

Белгородская квартира, расположенная по улице Костюкова, 36б, попала на десятое место рейтинга. Хозяева продают жильё площадью 280 квадратных метров за 35 млн рублей.

Судя по объявлению, квартира представляет собой двухэтажный пентхаус с выходом на крышу. На первом ярусе размещены кухня, объединённая со столовой, гостиная, санузел, гардеробная, а также баня с зимним садом. Наверху есть две спальни, вторые санузел и гардеробная и отдельный кабинет.

Отмечается, что площадь одной только кухни составляет 48,5 «квадрата». На крыше есть зона барбекю, а помимо комнат, есть несколько балконов.

Квартира находится на 11-м этаже из 12 и имеет собственную кладовую.

Двухуровневый пентхаус в Белгороде
Двухуровневый пентхаус в Белгороде
Двухуровневый пентхаус в Белгороде
Двухуровневый пентхаус в Белгороде
Двухуровневый пентхаус в Белгороде
Двухуровневый пентхаус в Белгороде
Двухуровневый пентхаус в Белгороде
Двухуровневый пентхаус в Белгороде
Двухуровневый пентхаус в Белгороде
Двухуровневый пентхаус в Белгороде
Двухуровневый пентхаус в Белгороде. Фото: «Циан»

На первых девяти местах рейтинга расположились квартиры:

  1. в Обнинске площадью 515 «квадратов» и стоимостью 65 млн рублей;
  2. в Орле — 358,5 «квадрата» и 72 млн рублей;
  3. в Воронеже — 346 «квадратов» и 49 млн рублей;
  4. в Воронеже — 322 «квадрата» и 39 млн рублей;
  5. в Брянске — 304,6 «квадрата» и 50 млн рублей;
  6. в Иваново — 300 «квадратов» и 48 млн рублей;
  7. в Костроме — 286,3 «квадрата» и 25 млн рублей;
  8. в Воронеже — 281,7 «квадрата» и 47 млн рублей;
  9. в Калуге — 280 «квадратов» и 11,7 млн рублей.

Отметим, что это жильё пытаются продать в Белгороде минимум год. В январе 2024 года редакция Бел.Ру включала её в собственный рейтинг самых дорогих продаваемых квартир.

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#Александра Склярова#Город#Квартира#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород
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