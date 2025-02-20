Двухуровневый пентхаус в Белгороде попал в топ-10 самых больших квартир в ЦФО

Судя по объявлению, квартира представляет собой двухэтажный пентхаус с выходом на крышу. На первом ярусе размещены кухня, объединённая со столовой, гостиная, санузел, гардеробная, а также баня с зимним садом. Наверху есть две спальни, вторые санузел и гардеробная и отдельный кабинет.