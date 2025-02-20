«Домклик»: В РФ кв. метр в готовом доме дешевле, чем в квартире на первичном рынке

Из данных «Домклик» следует, что в среднем по России по цене одного квадратного метра квартиры на первичном рынке можно приобрести около 2,9 квадратного метра готового дома. То есть, если рассматривать стандартную квартиру в новостройке, то по её стоимости можно приобрести просторный готовый дом, который будет больше типовой квартиры по площади в два, а то и в три раза.