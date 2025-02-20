«Домклик»: В РФ кв. метр в готовом доме дешевле, чем в квартире на первичном рынке

Posted 20 февраля, 13:55
Published 20 февраля, 13:55
Modified 20 февраля, 13:55
Updated 20 февраля, 13:55
Это исследование основано на данных объявлений о продаже готовых домов и квартир в новостройках по состоянию на февраль 2025 года. Об этом пишет портал properm.ru.
Особенно заметна разница в цене в Архангельской, Нижегородской областях, Мордовии и Забайкальском крае — разрыв составляет от 71% до 73% в пользу готовых жилых домов.
Одной из причин этого эксперты считают завышенные цены на новостройки. Нижегородская и Иркутская области, а также Забайкальский край и Башкирия входят в топ-15 регионов страны с самыми высокими ценами на квартиры в новостройках.
В Москве квадратный метр первичной недвижимости стоит 412,6 тысячи рублей, а готового дома — 139,5 тысячи рублей. Разница составляет 66%. Такая же ситуация в Татарстане, где цена на квартиру на первичном рынке превышает 206 тысяч рублей за квадратный метр, а за квадратный метр готового дома просят 70 тысяч рублей.
Есть регионы, где разница в ценах на квартиры на первичном рынке и готовые дома меньше — Ивановская, Тюменская области и Ставропольский край (44–46%). Это связано с высоким спросом на готовые жилые дома в этих субъектах РФ. Такая же ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При этом Санкт-Петербург входит в тройку регионов как с самыми дорогими квартирами в новостройке, так и готовыми домами.
Из данных «Домклик» следует, что в среднем по России по цене одного квадратного метра квартиры на первичном рынке можно приобрести около 2,9 квадратного метра готового дома. То есть, если рассматривать стандартную квартиру в новостройке, то по её стоимости можно приобрести просторный готовый дом, который будет больше типовой квартиры по площади в два, а то и в три раза.