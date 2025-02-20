Для чего нужна буферная зона у Белгорода и как пройдут переговоры? Мнение эксперта

Posted 20 февраля, 10:33
Published 20 февраля, 10:33
Modified 20 февраля, 10:33
Updated 20 февраля, 10:33
Последние дни в Сети обсуждают грядущие переговоры России и США, а утром 20 февраля стало известно о большом скоплении ВСУ на границе с Брянской областью.
Тем временем в Генштабе отчитались о создании буферной зоны, которая ограничивает удары ВСУ по Белгородской области. Чего ждать белгородцам, рассказал военный обозреватель — полковник Геннадий Алёхин.
По его словам, ВС РФ в первую очередь пытаются защитить свои регионы, поэтому удары наносят по Харьковскому направлению. Поэтому белгородцы могут слышать гулкие взрывы — их отголоски доносятся даже в областном центре.
«Харьковское направление — ключевое в решении военных задач спецоперации и в решении создания буферной и безопасной зоны вдоль российско-украинской зоны. Переговоры будут, встреча будет, но какие решения будут приняты, мы не знаем», — отметил Алёхин.