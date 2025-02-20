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Posted 20 февраля, 10:33

Published 20 февраля, 10:33

Modified 20 февраля, 10:33

Updated 20 февраля, 10:33

Военный обозреватель рассказал, откуда по ночам белгородцы слышат гулкие взрывы

Для чего нужна буферная зона у Белгорода и как пройдут переговоры? Мнение эксперта

20 февраля 2025, 10:33
Фото: 1MI.

Военный обозреватель рассказал, откуда по ночам белгородцы слышат гулкие взрывы

Сюжет
Приграничье
Военный эксперт Геннадий Алёхин высказал своё мнение о российско-американских переговорах и о создании буферной зоны в Харьковской области.

Последние дни в Сети обсуждают грядущие переговоры России и США, а утром 20 февраля стало известно о большом скоплении ВСУ на границе с Брянской областью.

Тем временем в Генштабе отчитались о создании буферной зоны, которая ограничивает удары ВСУ по Белгородской области. Чего ждать белгородцам, рассказал военный обозреватель — полковник Геннадий Алёхин.

По его словам, ВС РФ в первую очередь пытаются защитить свои регионы, поэтому удары наносят по Харьковскому направлению. Поэтому белгородцы могут слышать гулкие взрывы — их отголоски доносятся даже в областном центре.

«Харьковское направление — ключевое в решении военных задач спецоперации и в решении создания буферной и безопасной зоны вдоль российско-украинской зоны. Переговоры будут, встреча будет, но какие решения будут приняты, мы не знаем», — отметил Алёхин.
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#Александра Склярова#Белгородская область#Переговоры#Харьковская область#Белгород#Приграничье#Геннадий Алёхин#СВО#Буферная зона
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