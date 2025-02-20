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Posted 20 февраля, 10:12

Published 20 февраля, 10:12

Modified 20 февраля, 10:14

Updated 20 февраля, 10:14

Белгородцы стали чаще выбирать мужскую одежду и украшения накануне праздников

Белгородцы стали чаще выбирать мужскую одежду и украшения накануне праздников

20 февраля 2025, 10:12
Фото: МегаФон.
Категории подарков для мужчин показали самый высокий рост спроса на маркетплейсах в преддверии Дня святого Валентина и 23 февраля.

А вот продажи товаров в категориях «Женщинам» и «Красота», напротив, почти не изменились. Среди гаджетов для своих вторых половинок белгородцы чаще покупали беспроводные наушники, смарт-часы и умные колонки. Такие выводы сделали эксперты на основании данных сервиса «Аналитика маркетплейсов», продаж в объединённой розничной сети МегаФона и Yota и интернет-магазине накануне февральских праздников.

Активнее всего к Дню всех влюблённых жители Белгородской области приобретали одежду для мужчин, что подтверждает сервис «Аналитика маркетплейсов» от МегаФон ПроБизнес. С 8 по 14 февраля эта категория выросла на 30% в сравнении с предшествующей неделей. На втором месте оказались различные товары по уходу для сильного пола — средства для бритья, кремы, шампуни. Рост спроса на такой вид подарков составил 23%. И лишь на третьем месте расположились товары для женщин. Речь идёт о ювелирных изделиях — их в преддверии Дня всех влюбленных стали покупать на 20% чаще.

При этом годом ранее лидером на маркетплейсах были сладости, которые покупали в подарок на 24% активнее в сравнении с первой неделей февраля. В 2025-м белгородцы также покупали на маркетплейсах вкусные презенты, но не так активно (рост +18%). Самыми востребованными в этой категории стали конфеты (+12%).

Выросли продажи парфюмерии (+16%), аксессуаров и товаров для взрослых (+11% у обеих категорий). При этом средний чек на неделе перед 14 февраля заметнее всего подскочил у косметики для мужчин — сразу на 87%. Средний чек за букет цветов стал выше на 25%, третье место по динамике среднего чека занимают ювелирные изделия (+22%).

Среди гаджетов, приобретённых в объединённой розничной сети МегаФона и Yota, жители Белгородской области отдавали предпочтение беспроводным наушникам, смарт-часам и умным колонкам: каждая из категорий выросла в продажах более чем на 20%. Среди смартфонов охотнее всего покупали телефоны Infinix и iPhone. Повышенным спросом пользовались также умные часы от Samsung.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Праздники#Украшения#23 февраля#Белгород#Ювелирные изделия#Парфюмерия#Гаджеты#Средний чек#Yota#Samsung#Аналитика маркетплейсов
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