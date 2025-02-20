Белгородцы стали чаще выбирать мужскую одежду и украшения накануне праздников

Активнее всего к Дню всех влюблённых жители Белгородской области приобретали одежду для мужчин, что подтверждает сервис «Аналитика маркетплейсов» от МегаФон ПроБизнес. С 8 по 14 февраля эта категория выросла на 30% в сравнении с предшествующей неделей. На втором месте оказались различные товары по уходу для сильного пола — средства для бритья, кремы, шампуни. Рост спроса на такой вид подарков составил 23%. И лишь на третьем месте расположились товары для женщин. Речь идёт о ювелирных изделиях — их в преддверии Дня всех влюбленных стали покупать на 20% чаще.