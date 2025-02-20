bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 13:03

Published 20 февраля, 13:03

Modified 20 февраля, 13:05

Updated 20 февраля, 13:05

Белгородцам, потерявшим жильё, выплатят почти 5 млрд рублей

Белгородцам, потерявшим жильё, выплатят почти 5 млрд рублей

20 февраля 2025, 13:03
Фото: bel.ru.
Сюжет
СВО
Межбюджетные трансферты поступят в Белгородскую область для помощи жителям, утратившим жильё. Также предусмотрены выплаты медработникам и материальная помощь.

Депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается областного бюджета на текущий год и плановый период.

В части межбюджетных трансфертов доходы текущего года увеличатся на 6,6 млрд рублей. Изменения включают межбюджетные трансферты для выплат белгородцам, которые утратили жильё, на покупку и строительство нового жилья в объёме 4,9 млрд рублей.

Межбюджетный трансферт в 200 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи жителям области и трансферт в размере 1,5 млрд рублей на выплаты медработникам, которые оказывают помощь раненным в ходе СВО, а также работникам, которые участвуют в проведении судмедэкспертизы. Размер выплат составляет от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности.

Напомним, ранее Вячеслав Гладков сообщил о денежных выплатах, которые будут осуществлены до 1 мая нынешнего года для участников и ветеранов Великой Отечественной войны, узников концентрационных лагерей, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и детей войны. Общая сумма выплат составит более 1,5 миллиардов рублей, из которых 390 миллионов рублей поступят дополнительно из регионального бюджета.

Белгородские доноры в этом году получат увеличенную выплату
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал о выплатах белгородцам, жившим в военное времяКо Дню Победы 8 льготных групп белгородцев получат выплаты от 5 до 180 тысяч рублейБелгородцы имитировали атаку беспилотника на автомобиль для получения выплат
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Великая Отечественная война#Медработники#Материальная помощь#Белгород#Вячеслав Гладков#Дети войны#СВО#Труженики тыла#Жилищные выплаты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика