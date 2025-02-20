Белгородцам, потерявшим жильё, выплатят почти 5 млрд рублей

Posted 20 февраля, 13:03
Published 20 февраля, 13:03
Modified 20 февраля, 13:05
Updated 20 февраля, 13:05
Депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается областного бюджета на текущий год и плановый период.
В части межбюджетных трансфертов доходы текущего года увеличатся на 6,6 млрд рублей. Изменения включают межбюджетные трансферты для выплат белгородцам, которые утратили жильё, на покупку и строительство нового жилья в объёме 4,9 млрд рублей.
Межбюджетный трансферт в 200 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи жителям области и трансферт в размере 1,5 млрд рублей на выплаты медработникам, которые оказывают помощь раненным в ходе СВО, а также работникам, которые участвуют в проведении судмедэкспертизы. Размер выплат составляет от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности.
Напомним, ранее Вячеслав Гладков сообщил о денежных выплатах, которые будут осуществлены до 1 мая нынешнего года для участников и ветеранов Великой Отечественной войны, узников концентрационных лагерей, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла и детей войны. Общая сумма выплат составит более 1,5 миллиардов рублей, из которых 390 миллионов рублей поступят дополнительно из регионального бюджета.