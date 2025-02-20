Белгородцам, потерявшим жильё, выплатят почти 5 млрд рублей

Межбюджетный трансферт в 200 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи жителям области и трансферт в размере 1,5 млрд рублей на выплаты медработникам, которые оказывают помощь раненным в ходе СВО, а также работникам, которые участвуют в проведении судмедэкспертизы. Размер выплат составляет от 20 до 100 тысяч рублей в зависимости от занимаемой должности.