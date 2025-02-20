Белгородца, едва не убившего младенца, могут отправить вместо колонии на лечение

Posted 20 февраля, 14:17
Published 20 февраля, 14:17
Modified 20 февраля, 14:17
Updated 20 февраля, 14:17
В октябре 2024 года прогремела жуткая история о том, что мужчина с силой швырнул на пол младенца. Произошло это в Беловском. Следствие установило, что 36-летний обвиняемый был пьян.
Известно, что на момент происшествия младенцу было 19 дней от роду. Telegram-канал SHOT утверждал, что новорождённый мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы.
По предварительной версии, мужчина бросил ребёнка на пол на почве возникшей агрессии. Избежать трагедии помогла родственница младенца.
Однако, как оказалось, это было не единственное происшествие в доме в тот день. Следствие узнало, что мужчина после конфликта с матерью ребёнка избил её бабушку и угрожал ей убийством. Помимо этого, он украл паспорт женщины.
Уголовное дело против белгородца возбудили по статьям за покушение на убийство младенца (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), похищение паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ), нанесение побоев (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ) и угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Расследование завершено.
У мужчины выявили хроническое психическое расстройство. Суд будут просить о том, чтобы белгородца отправили на принудительное лечение.