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Posted 20 февраля, 14:17

Published 20 февраля, 14:17

Modified 20 февраля, 14:17

Updated 20 февраля, 14:17

Белгородец с силой швырнул ребёнка на пол

Белгородца, едва не убившего младенца, могут отправить вместо колонии на лечение

20 февраля 2025, 14:17
Фото: 1MI. Белгородец с силой швырнул ребёнка на пол
Дело направлено в суд. У мужчины обнаружили психическое заболевание, из-за чего его могут отправить на принудительное лечение.

В октябре 2024 года прогремела жуткая история о том, что мужчина с силой швырнул на пол младенца. Произошло это в Беловском. Следствие установило, что 36-летний обвиняемый был пьян.

Известно, что на момент происшествия младенцу было 19 дней от роду. Telegram-канал SHOT утверждал, что новорождённый мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и переломы.

По предварительной версии, мужчина бросил ребёнка на пол на почве возникшей агрессии. Избежать трагедии помогла родственница младенца.

Однако, как оказалось, это было не единственное происшествие в доме в тот день. Следствие узнало, что мужчина после конфликта с матерью ребёнка избил её бабушку и угрожал ей убийством. Помимо этого, он украл паспорт женщины.

Уголовное дело против белгородца возбудили по статьям за покушение на убийство младенца (ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), похищение паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ), нанесение побоев (ч. 2 ст. 116.1 УК РФ) и угрозу убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Расследование завершено.

У мужчины выявили хроническое психическое расстройство. Суд будут просить о том, чтобы белгородца отправили на принудительное лечение.

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#Белгородская область#Происшествия#Младенец#Белгород#Принудительное лечение#Беловское
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