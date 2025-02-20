Белгородский водоканал взыскал с убыточной «Теплоэнерго» 30 млн рублей долга

Posted 20 февраля, 09:23
Published 20 февраля, 09:23
Modified 20 февраля, 09:25
Updated 20 февраля, 09:25
Арбитражный суд Белгородской области разрешил спор «Белоблводоканала» и ОАО «Теплоэнерго» Старого Оскола. Первые требовали от теплокомпании 28,3 млн рублей задолженности и 1,2 млн рублей процентов за пользование чужими средствами за период с 19 декабря 2023 года по 19 июня 2024 года.
Отметим, что сейчас в регионе расследуют возможную передачу взятки бывшим должностным лицам «Белоблводоканала» в размере 10 млн рублей от сотрудников бизнеса.
Судебные разбирательства начались в сентябре 2024 года, а решение объявили в феврале 2025 года. Иск суд удовлетворил в полном объёме.
К сожалению, подробности дела неизвестны, так как решения в картотеке Арбитражного суда нет, а единственные документы, которые можно посмотреть, — это четыре акта об отложении судебного разбирательства.
Решение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.
Справка: ОАО «Теплоэнерго» — правоприемник муниципального предприятия «Теплоэнерго». Компания занимается производством тепловой энергии в Старом Осколе. По данным за 2023 год, выручка фирмы составила 1,8 млрд рублей, а чистый убыток составил 114,5 млн рублей, что на 3728% меньше, чем прибыль в 2022 году — 3,2 млн рублей. С 5 сентября 2024 года организацией руководит Дмитрий Выхристюк.