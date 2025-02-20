Белгородский водоканал взыскал с убыточной «Теплоэнерго» 30 млн рублей долга

Справка: ОАО «Теплоэнерго» — правоприемник муниципального предприятия «Теплоэнерго». Компания занимается производством тепловой энергии в Старом Осколе. По данным за 2023 год, выручка фирмы составила 1,8 млрд рублей, а чистый убыток составил 114,5 млн рублей, что на 3728% меньше, чем прибыль в 2022 году — 3,2 млн рублей. С 5 сентября 2024 года организацией руководит Дмитрий Выхристюк.