Белгородский День дублёра не закончился? Чем занимаются молодые люди в правительстве

Posted 20 февраля, 06:44
Published 20 февраля, 06:44
Modified 20 февраля, 06:46
Updated 20 февраля, 06:46
Как рассказали Бел.Ру в региональном правительстве, всего по итогам отбора на рассмотрение властей дублёры вынесли четыре проекта.
Реализация идей, предложенных участниками Дня дублёра, уже набирает обороты, хотя единого срока для всех инициатив нет. В каждом случае они индивидуальны и определяются календарным планом мероприятий.
Власти отметили, что дублёры, чьи проекты были отобраны, смогут возглавить собственные команды. После одобрения проектной идеи на заседании правительства области формируется команда, а инициатор становится руководителем проекта. Кураторами выступают руководители профильных министерств.
Эффективность реализации проектов будет отслеживаться. Промежуточные итоги по проекту использования QR-кодов в образовательных организациях планируется заслушать на заседании правительства области в начале марта 2025 года, а о ходе реновации портала «Навигатор 31» команда должна будет доложить в начале апреля 2025 года.
Подробности о Дней дублёра, который прошёл в Белгородской области в январе, в нашем материале.