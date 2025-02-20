Белгородский День дублёра не закончился? Чем занимаются молодые люди в правительстве

Эффективность реализации проектов будет отслеживаться. Промежуточные итоги по проекту использования QR-кодов в образовательных организациях планируется заслушать на заседании правительства области в начале марта 2025 года, а о ходе реновации портала «Навигатор 31» команда должна будет доложить в начале апреля 2025 года.