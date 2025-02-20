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Posted 20 февраля, 06:44

Published 20 февраля, 06:44

Modified 20 февраля, 06:46

Updated 20 февраля, 06:46

Дублёры белгородских министров реализуют свои проекты

Белгородский День дублёра не закончился? Чем занимаются молодые люди в правительстве

20 февраля 2025, 06:44
Фото: Изображение Midjourney.

Дублёры белгородских министров реализуют свои проекты

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Эксклюзив
В правительстве Белгородской области дали зелёный свет проектам, предложенным молодыми управленцами в рамках Дня дублёра. Как скоро эти инициативы станут реальностью?

Как рассказали Бел.Ру в региональном правительстве, всего по итогам отбора на рассмотрение властей дублёры вынесли четыре проекта.

Реализация идей, предложенных участниками Дня дублёра, уже набирает обороты, хотя единого срока для всех инициатив нет. В каждом случае они индивидуальны и определяются календарным планом мероприятий.

Власти отметили, что дублёры, чьи проекты были отобраны, смогут возглавить собственные команды. После одобрения проектной идеи на заседании правительства области формируется команда, а инициатор становится руководителем проекта. Кураторами выступают руководители профильных министерств.

Эффективность реализации проектов будет отслеживаться. Промежуточные итоги по проекту использования QR-кодов в образовательных организациях планируется заслушать на заседании правительства области в начале марта 2025 года, а о ходе реновации портала «Навигатор 31» команда должна будет доложить в начале апреля 2025 года.

Подробности о Дней дублёра, который прошёл в Белгородской области в январе, в нашем материале.

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