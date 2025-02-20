Белгородские предприятия могут получить поддержку после атак ВСУ: кто именно?

Напомним, что в этом году белгородские власти увеличили финансирование малого агробизнеса, выделив 620 млн рублей на поддержку фермеров, кооперативов и агростартапов. Половина средств поступила из федерального бюджета. Получить субсидии можно через министерство сельского хозяйства региона, где предпринимателям помогут с оформлением документов.