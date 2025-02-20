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Posted 20 февраля, 07:02

Published 20 февраля, 07:02

Modified 20 февраля, 07:02

Updated 20 февраля, 07:02

Белгородскому бизнесу направят дополнительную помощь

Белгородские предприятия могут получить поддержку после атак ВСУ: кто именно?

20 февраля 2025, 07:02
Фото: 1MI. Белгородскому бизнесу направят дополнительную помощь

Гладков сообщил о выделении дополнительной господдержки белгородским компаниям

Сюжет
Выплаты
Решение должно принять правительство РФ. Что ещё известно?

Белгородские предприятия, пострадавшие от агрессии ВСУ, получат дополнительную финансовую помощь. Правительство России вскоре примет решение об организации поддержки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В первую очередь помощь должны получить промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Как только деньги поступят, их оперативно распределят между пострадавшими организациями.

Губернатор подчеркнул, что власти сделают всё возможное, чтобы средства дошли до каждого получателя, так как они необходимы для восстановления производства.

Напомним, что в этом году белгородские власти увеличили финансирование малого агробизнеса, выделив 620 млн рублей на поддержку фермеров, кооперативов и агростартапов. Половина средств поступила из федерального бюджета. Получить субсидии можно через министерство сельского хозяйства региона, где предпринимателям помогут с оформлением документов.

На территории приграничного региона действует свободная экономическая зона (СЭЗ). Первые пять предприятий из Шебекинского округа и Белгородского района уже подписали контракты и уже в ближайшие месяцы начнут получать налоговые льготы и другие преференции.

Ожидается, что на площадках в Шебекинском округе создадут 435 рабочих мест, а выручка предприятий достигнет 104 млрд рублей.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Экономика#Выплаты#Белгород#Вячеслав Гладков#Сельхозпредприятия#Промышленные предприятия
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