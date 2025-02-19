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Posted 19 февраля, 11:24

Published 19 февраля, 11:24

Modified 19 февраля, 11:24

Updated 19 февраля, 11:24

Белгородцы из приграничья просят помочь им выжить

Жизнь остановилась? Белгородцы из атакуемых сёл молят о помощи

19 февраля 2025, 11:24
Фото: 1MI. Белгородцы из приграничья просят помочь им выжить

Белгородцы просят расселить два села из-за участившихся атак ВСУ

Сюжет
Приграничье
Белгородцы, живущие в приграничных сёлах Валуйского округа, молят о помощи. На обращение отреагировал глава муниципалитета.

Жители сёл Долгое и Кукуевка Валуйского округа бьют тревогу из-за непрекращающихся обстрелов.

Из-за постоянных атак в населённых пунктах не оказывают медицинскую помощь, транспорт не ездит, а магазины закрыты. Получить продукты можно только путём развоза, но это осуществляет частное лицо, которое рискует собственной жизнью.

«Дроны кружат в небе ежесуточно и наносят удары по мирным. Никакие меры поддержки граждан не принимаются, да о каких мерах может идти речь, если не могут обеспечить безопасность? Администрация округа отписывается только шаблонными сообщениями под вашей страницей, не вникая в происходящее», — написали в жалобе жители.

На обращение отреагировал глава муниципалитета Алексей Дыбов. По его словам, дроны подавляют системы РЭБ или уничтожают бойцы из стрелкового оружия, а медпомощь оказывают фельдшеры скорой помощи при экстренных ситуациях.

«Штатное функционирование ФАП временно приостановлено, но в случае необходимости фельдшер обслуживает вызовы на дому в сопровождении теробороны. Движение автобусов осуществляется в соответствии с оперативной обстановкой. <…> Торговля осуществляется ежедневно на указанных вами территориях», — заключил чиновник.

Напомним, что последние недели в Валуйском округе усилились атаки ВСУ. Из-за них в минувшие выходные погибла женщина, ещё два жителя пострадали.

Власти решили усилить защиту населения муниципалитета, закупив дополнительные РЭБы и установив новые укрытия.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Алексей дыбов#Белгород#Валуйский горокруг#Приграничье#Разрушения#Атака ВСУ
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