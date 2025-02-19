Жизнь остановилась? Белгородцы из атакуемых сёл молят о помощи

Posted 19 февраля, 11:24
Published 19 февраля, 11:24
Modified 19 февраля, 11:24
Updated 19 февраля, 11:24
Жители сёл Долгое и Кукуевка Валуйского округа бьют тревогу из-за непрекращающихся обстрелов.
Из-за постоянных атак в населённых пунктах не оказывают медицинскую помощь, транспорт не ездит, а магазины закрыты. Получить продукты можно только путём развоза, но это осуществляет частное лицо, которое рискует собственной жизнью.
«Дроны кружат в небе ежесуточно и наносят удары по мирным. Никакие меры поддержки граждан не принимаются, да о каких мерах может идти речь, если не могут обеспечить безопасность? Администрация округа отписывается только шаблонными сообщениями под вашей страницей, не вникая в происходящее», — написали в жалобе жители.
На обращение отреагировал глава муниципалитета Алексей Дыбов. По его словам, дроны подавляют системы РЭБ или уничтожают бойцы из стрелкового оружия, а медпомощь оказывают фельдшеры скорой помощи при экстренных ситуациях.
«Штатное функционирование ФАП временно приостановлено, но в случае необходимости фельдшер обслуживает вызовы на дому в сопровождении теробороны. Движение автобусов осуществляется в соответствии с оперативной обстановкой. <…> Торговля осуществляется ежедневно на указанных вами территориях», — заключил чиновник.
Напомним, что последние недели в Валуйском округе усилились атаки ВСУ. Из-за них в минувшие выходные погибла женщина, ещё два жителя пострадали.
Власти решили усилить защиту населения муниципалитета, закупив дополнительные РЭБы и установив новые укрытия.