Жители приграничья будут получать выплаты, сравнимые со средней начисленной зарплатой

Напомним, в начале августа 2024 года ВСУ прорвались в Курскую область. Власти организовали эвакуацию, гуманитарную помощь и единовременные выплаты по 10 тысяч рублей для пострадавших. Операция по освобождению территорий в соседнем регионе продолжается до сих пор.