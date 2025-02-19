bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 06:44

Published 19 февраля, 06:44

Modified 19 февраля, 06:46

Updated 19 февраля, 06:46

Средняя номинальная зарплата в Курской области составляет 65 545 рублей

Жители приграничья будут получать выплаты, сравнимые со средней начисленной зарплатой

19 февраля 2025, 06:44
Фото: 1MI. Средняя номинальная зарплата в Курской области составляет 65 545 рублей

Куряне из приграничья будут получать ежемесячно по 65 тысяч рублей

Сюжет
Черноземье
Соответствующее решение накануне принял президент.

Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил Минфину обеспечить ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей жителям приграничья Курской области, утратившим своё имущество. Эта сумма соответствует средней зарплате в регионе.

Финансовую поддержку получат более 112 тысяч человек, передают «Курские известия».

Выплаты будут продолжаться до полного освобождения Курской области от ВСУ. Их будут получать все, независимо от трудоустройства, пенсий и иных доплат.

К слову, изначально глава Минфина Антон Силуанов предложил выплаты в размере МРОТ — это 22 440 рублей, однако президент настоял на увеличении суммы.

Напомним, в начале августа 2024 года ВСУ прорвались в Курскую область. Власти организовали эвакуацию, гуманитарную помощь и единовременные выплаты по 10 тысяч рублей для пострадавших. Операция по освобождению территорий в соседнем регионе продолжается до сих пор.

Ранее белгородцы опасались повторения «курского сценария» из-за слухов о готовящемся наступлении ВСУ. В Совфеде считают, что такое развитие событий маловероятно.

Путин дал важное поручение правительству РФ и Минобороны насчёт Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Что происходит в Курской области? Минобороны публикует официальную информациюЧто нового известно об обстановке в Курской области?Новое наступление ВСУ в Курской области: что известно об обстановке?
#Анна Селищева#Общество#Курская область#Черноземье#Выплаты#Приграничье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика