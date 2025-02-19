Жители приграничья будут получать выплаты, сравнимые со средней начисленной зарплатой

Posted 19 февраля, 06:44
Published 19 февраля, 06:44
Modified 19 февраля, 06:46
Updated 19 февраля, 06:46
Президент России Владимир Путин 18 февраля поручил Минфину обеспечить ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей жителям приграничья Курской области, утратившим своё имущество. Эта сумма соответствует средней зарплате в регионе.
Финансовую поддержку получат более 112 тысяч человек, передают «Курские известия».
Выплаты будут продолжаться до полного освобождения Курской области от ВСУ. Их будут получать все, независимо от трудоустройства, пенсий и иных доплат.
К слову, изначально глава Минфина Антон Силуанов предложил выплаты в размере МРОТ — это 22 440 рублей, однако президент настоял на увеличении суммы.
Напомним, в начале августа 2024 года ВСУ прорвались в Курскую область. Власти организовали эвакуацию, гуманитарную помощь и единовременные выплаты по 10 тысяч рублей для пострадавших. Операция по освобождению территорий в соседнем регионе продолжается до сих пор.
Ранее белгородцы опасались повторения «курского сценария» из-за слухов о готовящемся наступлении ВСУ. В Совфеде считают, что такое развитие событий маловероятно.