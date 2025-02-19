ВСУ вновь ударили беспилотником по авто под Белгородом — ранен мужчина

В Октябрьском Белгородского района БПЛА атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в районную больницу, а затем отправили в областную клиническую, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Сама машина повреждена.