bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля, 09:58

Published 19 февраля, 09:58

Modified 19 февраля, 10:00

Updated 19 февраля, 10:00

Пострадал мирный житель

ВСУ вновь ударили беспилотником по авто под Белгородом — ранен мужчина

19 февраля 2025, 09:58
Фото: 1MI. Пострадал мирный житель

Под Белгородом из-за атаки ВСУ пострадал мирный житель

Сюжет
Приграничье
Беспилотники ВСУ атаковали два автомобиля, есть пострадавший.

В Октябрьском Белгородского района БПЛА атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в районную больницу, а затем отправили в областную клиническую, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Сама машина повреждена.

В Колыхалино Валуйского округа беспилотник ударил по грузовому автомобилю, повредив его. Водитель не пострадал. Напомним, что со вчерашнего дня муниципалитет атаковали 31 БПЛА.

За минувшие сутки ВСУ ударили суммарно более 100 раз по Белгородской области. Украинские военные использовали 88 дронов и 37 снарядов.

Больше 100 ударов ВСУ нанесли по Белгородской области за сутки: есть разрушения
Узнать подробнее
Читайте также:
Три БПЛА атаковали Белгородскую область: повреждены дома, транспорт и ЛЭПЧетверо погибли, ранены трое: в Белгородской области выдалось тяжёлое воскресеньеПосле обстрела белгородцы в одном из населённых пунктов остались без света и воды
#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Белгород#Валуйский горокруг#Приграничье#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика