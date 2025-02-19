ВСУ вновь ударили беспилотником по авто под Белгородом — ранен мужчина

Posted 19 февраля, 09:58
Published 19 февраля, 09:58
Modified 19 февраля, 10:00
Updated 19 февраля, 10:00
В Октябрьском Белгородского района БПЛА атаковал автомобиль. Ранен мужчина. Пострадавшего с осколочными ранениями доставили в районную больницу, а затем отправили в областную клиническую, сообщает губернатор Вячеслав Гладков. Сама машина повреждена.
В Колыхалино Валуйского округа беспилотник ударил по грузовому автомобилю, повредив его. Водитель не пострадал. Напомним, что со вчерашнего дня муниципалитет атаковали 31 БПЛА.
За минувшие сутки ВСУ ударили суммарно более 100 раз по Белгородской области. Украинские военные использовали 88 дронов и 37 снарядов.