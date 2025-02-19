Водитель отсудил у Белгороддорстроя компенсацию за повреждённое из-за выбоины авто

Posted 19 февраля, 14:20
Published 19 февраля, 14:20
Modified 19 февраля, 14:22
Updated 19 февраля, 14:22
Один из водителей в Белгородской области наехал на выбоину, из-за чего транспорт получил механические повреждения левых колёс. Мужчина подумал, что вся проблема в плохом качестве дороги, поскольку никаких предупреждающих дорожных знаков вблизи не было. Тот факт, что белгородец мог нарушить ПДД, он отрицал, поэтому подал иск в суд.
На место выехали сотрудники ДПС, которые зафиксировали отсутствие дорожнных знаков и измерили размер выбоины. В суде рассмотрели все представленные доказательства и остались на стороне истца.
Оказалось, что размер выбоины составлял 40 см на 30 см, а глубина достигала 8 см. По закону же они не должны превышать 15 см по длине и 5 см в глубину.
Октябрьский районный суд удовлетворил исковые требования и взыскал с ответчика, ООО «Белгороддорстрой», 192 645 рублей.
Добавим, что в феврале прошлого года прокуратура также находила выбоины на дороге в Алексеевском округе.