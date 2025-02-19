Водитель отсудил у Белгороддорстроя компенсацию за повреждённое из-за выбоины авто

Один из водителей в Белгородской области наехал на выбоину, из-за чего транспорт получил механические повреждения левых колёс. Мужчина подумал, что вся проблема в плохом качестве дороги, поскольку никаких предупреждающих дорожных знаков вблизи не было. Тот факт, что белгородец мог нарушить ПДД, он отрицал, поэтому подал иск в суд.