Ветеранов боевых действий поздравили в Белгороде в преддверии годовщины Победы

Posted 19 февраля, 10:06
Published 19 февраля, 10:06
Modified 19 февраля, 10:08
Updated 19 февраля, 10:08
На праздничную встречу «Отечества достойные сыны», посвященную Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне пришли ветераны Вооруженных Сил, участники боевых действий, специальной военной операции и будущие защитники Отечества — курсанты военного учебного центра при технологическом университете.
На встречу пришли не просто ветераны, а члены общественной палаты области и Совета региональной организации ветеранов, руководители общественных организаций, ведущие большую работу по патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к службе в армии, защите Отечества. Почётный гость встречи ветеранов — Герой Российской Федерации Трофименко Виктор Иванович.
Для гостей — песни, которые напоминают о героических страницах нашей истории.
«Подготовили и покажут замечательный патриотический концерт, что бы все ушли отсюда с каким-то зарядом уверенности, бодрости, хорошего настроения. Сегодня мы делаем праздник, это важно не только для ветеранов, но и для молодежи», – Наталья Звягинцева, председатель Совета ветеранов Белгородской области.
Работа ветеранских организаций на протяжении многих лет пользуется большой поддержкой со стороны депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча. Фонд «Поколение» на постоянной основе проводит работы по восстановлению памятников и мемориалов воинов, погибших на территории области, оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны и помощь участникам СВО.
В преддверие юбилея Великой Победы Фонд «Поколение» депутата Госдумы Андрея Скоча планирует направить 35 миллионов рублей муниципальным советам ветеранов на проведение патриотических акций и встреч. Таких мероприятий запланировано больше тысячи по всем муниципалитетам.
«За всеми этими мероприятиями, конечно, это главное — люди, это главные наши участники, фронтовики, которых мы планируем посетить совместно с Советами ветеранов. Для них Фонд „Поколение“ планирует перечислить адресную помощь, в размере восьмидесяти тысяч рублей каждому», — Алексей Мирошник, помощник депутата Государственной Думы Андрея Владимировича Скоча в Белгородской области.