Ветеранов боевых действий поздравили в Белгороде в преддверии годовщины Победы

На встречу пришли не просто ветераны, а члены общественной палаты области и Совета региональной организации ветеранов, руководители общественных организаций, ведущие большую работу по патриотическому воспитанию и подготовке молодежи к службе в армии, защите Отечества. Почётный гость встречи ветеранов — Герой Российской Федерации Трофименко Виктор Иванович.